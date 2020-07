Bled korak bližje izgradnji južne obvoznice

Blejski občinski svetniki so na današnji izredni seji potrdili različico poteka obvoznice, ki so jo leta 2013 že umestili v podrobni prostorski načrt. Na podlagi mnenj projektantov in soglasodajalcev so zavrnili traso, ki jo je predlagala civilna iniciativa, zavzeli pa so se za optimizacijo obstoječe različice z omilitvijo vplivov na bivalno okolje.

Blejska občina je kljub temu, da je bila leta 2013 v občinski podrobni prostorski načrt že umeščena različica južne razbremenilne ceste, lani prisluhnila Civilni iniciativi Mlino in dala v presojo njen predlog zadnjega dela poteka trase. Ugotovitve so predstavili na današnji seji, pri čemer so primerjave trase pokazale, da je prvotna primernejša, poroča STA.

Z novo traso bi tvegali, da ne bi mogli dobiti pozitivnega mnenja nosilcev urejanja prostora in jo umestiti v prostor. V predhodnem mnenju sta namreč kmetijsko ministrstvo ter Zavod za gozdove Slovenije ocenila, da je različica nesprejemljiva z vidika posega v življenjski prostor divjadi, ministrstvo za obrambo pa, da je nesprejemljiva z vidika zagotavljanja varnosti na območju vadišča in strelišča Slovenske vojske Mačkovec.

Nova različica trase bi gradnjo ceste zamaknila vsaj za sedem let

Primerjava obeh različic je pokazala, da je različica iz občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bi stala 16 milijonov evrov, bolj primerna z vidika vplivov na okolje, a manj primerna z vidika vpliva na kakovost bivalnega okolja, turizma in prostočasnih dejavnosti. Različica civilne iniciative, ki je za pet milijonov evrov dražja, je po drugi strani bolj primerna z vidika vpliva na prostor, a ima večji negativni vpliv na zavarovana območja narave, kmetijska in gozdna zemljišča ter vode.

Četudi bi za novo različico trase uspeli pridobiti vsa soglasja, bi priprava vse potrebne dokumentacije in ponovno umeščanje v prostorske akte gradnjo ceste zamaknila vsaj za sedem let. Ob ohranitvi trase iz občinskega podrobnega prostorskega načrta pa bi lahko po napovedih ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca gradnja ceste s krožiščem na Betinskem klancu stekla že v začetku prihodnjega leta.

Foto: Ana Kovač

Občinski svet potrdil različico iz občinskega podrobnega prostorskega načrta

Občinski svet je na podlagi vseh informacij ocenil, da nadaljnja izdelava študij in preveritev za namen umeščanja trase civilne iniciative v prostor ni smiselna, ter tako potrdil različico iz občinskega podrobnega prostorskega načrta. Hkrati pa so se svetniki, ki se zavedajo problematike poteka ceste mimo naselja Mlino, zavzeli za optimizacijo omenjene različice skozi to naselje.

Svet je županu in občinski upravi naložil, da skupaj z direkcijo za infrastrukturo pristopijo k usklajevanju omilitvenih ukrepov na veljavni trasi z namenom zagotovitve čim manjših vplivov na bivalno okolje. Za izvedbo teh ukrepov bo župan oblikoval delovno skupino in jo predlagal v potrditev na prvi naslednji redni seji občinskega sveta.

Potrjena različica preseka vas Mlino

K optimizaciji različice je danes pozvala tudi Meta Pazlar iz Civilne inciative Mlino, ki je ob tem poudarila, da so se tudi v civilni iniciativi od vsega začetka zavzemali izključno za ohranitev celovitosti vasi Mlino, ki jo različica po občinskem podrobnem prostorskem načrtu preseka.

Spomnila pa je, da civilna iniciativa vse do lanskega leta ni bila slišana in da so šele lani našli skupni jezik z občino. Če bi se to zgodilo že pred 20 leti, danes ne bi bilo težav, je ocenila Pazlarjeva. Ne glede na traso ceste se je zavzela za to, da se gradnja čim prej začne, saj je izjemno pomembna za Bled in Bohinj.

Foto: Google Street View

Občinski svet pozval direkcijo za infrastrukturo k pospešeni realizaciji projekta

Kot je izpostavil blejski župan Janez Fajfar, je blejski občinski svet danes po več kot 40 letih končal agonijo in negotovosti okoli izgradnje južne razbremenilne ceste ter skozi sprejete sklepe zavzel javno stališče, da predlogi Civilne iniciative Mlino niso uresničljivi in da Bled ostaja pri trasi, sprejeti leta 2013. To pomeni, da je Občina Bled končala potrebne postopke za izgradnjo te prepotrebne ceste.

Občinski svet je danes tudi pozval direkcijo za infrastrukturo, da pospešeno pristopi k realizaciji projekta izgradnje južne obvoznice in da investicijo izvede v več fazah. Fajfar računa, da se bo v kratkem ponovno sestal z ministrom za infrastrukturo in se z njim pogovoril o postopkih za začetek gradnje.