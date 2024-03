Bivši šef kitajske nogometne zveze dobil dosmrtno

67-letni Xuyuan je od 2010 do 2023 izkoriščal svoj položaj in vplival na dodeljevanje denarja za različne projekte v zameno za osebno finančno korist. S tem je hudo oškodoval šport, je zapisala kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Preiskava, v katero so bili vključeni še nekateri visoki nogometni uradniki, se je začela lani februarja. Letos januarja je Xuyuan v televizijskem nastopu priznal, da je večkrat prejel velike vsote denarja.

Navedel je primer večera, preden je postal predsednik leta 2010. V hotel so mu določeni posamezniki prinesli kovček z denarjem in mu čestitali ob imenovanju. Ko jih je vprašal, čemu denar, so mu odgovorili, da je to običajno na Kitajskem in da verjamejo, da bo kot predsednik dobro poskrbel zanje.

Obsodili tudi tri sodelavce

Poleg bivšemu predsedniku je sodišče izreklo zaporne kazni od dveh let in pol do 14 let še trem nogometnim funkcionarjem, Li Tie, nekdanji selektor nogometne reprezentance, in Du Zhaocai, bivši podpredsednik zveze, pa še čakata na odločitev sodišča.

Na Kitajskem se korupcija v nogometu že dolgo pojavlja – 2012 sta morala za deset let za zapahe že prejšnja vodilna na zvezi, zdajšnje obsodbe pa je treba gledati tudi v luči dejstva, da je kitajski predsednik Xi Jinping velik ljubitelj nogometa in da želi v šport vrniti poštenost, piše nemška tiskovna agencija dpa.