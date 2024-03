Po korupcijski aferi, ki je lani pretresla vladajoče socialiste in privedla do odstopa premierja Antonia Coste, bodo na Portugalskem v nedeljo predčasne parlamentarne volitve. Pričakovati je vzpon desnice, kjer pa tradicionalno desnosredinsko stranko Socialnih demokratov (PSD) ogroža populistična stranka Chega.

Vladajoči socialisti so se lani jeseni znašli v središču afere zaradi domnevnih zlorab javnih sredstev, korupcije in trgovanja z vplivom na področju energetike. V afero je bilo vpletenih več visokih predstavnikov Socialistične stranke (PS), privedla je tudi do odstopa premierja Antonia Coste, ki sicer trenutno opravlja tekoče posle in zavrača vsakršno krivdo. Za zdaj tudi ni obtožen nobenega kaznivega dejanja, vendar je kmalu po izbruhu afere poudaril, da je položaj predsednika vlade nezdružljiv s sumom storitve kaznivega dejanja.

Socialist Santos in konservativec Montenegro

Costa je hkrati odstopil tudi z mesta generalnega sekretarja socialistov, kmalu zatem je vodilni položaj v stranki prevzel 45-letni nekdanji minister za infrastrukturo Pedro Nuno Santos. V času prve vlade premierja Coste je veljal za njegovega tesnega sodelavca, leta 2022 pa je tudi sam odstopil z ministrskega položaja zaradi suma vpletenosti v korupcijsko afero.

Santosu bo v boju za položaj predsednika vlade nasproti stal 51-letni Luis Montenegro, predsednik desnosredinskih Socialnih demokratov (PSD). V času vlade pod vodstvom PSD med letoma 2011 in 2017, ko je Portugalsko pretresala finančna kriza, je bil vodja strankine poslanske skupine. Pod vodstvom Montenegra je PSD januarja oblikovala široko zavezništvo s krščansko demokratsko Ljudsko stranko (CDS-PP) in konservativno stranko Ljudskih monarhistov (PPM), kakršno je že obstajalo med letoma 1979 in 1983, da bi si tako povečala možnosti za zmago.

Trenutno se zdi, da se je ta poteza konservativnih strank obrestovala. Demokratično zavezništvo (AD) v javnomnenjskih raziskavah, ki jih zbira in analizira medij Politico, z 32-odstotno podporo vodi pred socialisti, ki so na drugem mestu z 28 odstotki podpore.

Populist Ventura

Prevlado tradicionalnih strank pa bo poskušal razbiti 41-letni pravnik in nekdanji športni komentator Andre Ventura, ki vodi desno populistično stranko Chega. Stranko, katere ime v prevodu pomeni Dovolj, je ustanovil leta 2019, serija korupcijskih škandalov v PS in PSD pa mu je omogočila vse bolj učinkovito nasprotovanje uveljavljeni politiki.

Desni populisti, ki jih vodi Andre Ventura, nabirajo glasove zlasti med mladimi volivci. Foto: Guliverimage

Chega je priljubljena predvsem med mladimi volivci, ki si želijo sprememb, in trenutno beleži približno 17-odstotno podporo. Njen vodja Ventura volivce nagovarja predvsem z obljubami o boju proti korupciji in migracijam – Portugalska ima enega najbolj odprtih sistemov priseljevanja v Evropi, zato se je število v tujini rojenih prebivalcev države v zadnjih petih letih podvojilo.

Veliko Portugalcev je razočaranih

Poleg migracij in korupcije so za portugalske volivce najpomembnejše teme zdravstvo, šolstvo in stanovanja. Številni Portugalci so vse bolj razočarani nad upravljanjem države, ogromno se jih je tudi odselilo. Po podatkih observatorija za emigracije na lizbonski univerzi ISCTE skoraj tretjina vseh Portugalcev, mlajših od 40 let, trenutno živi v tujini.

Ventura kot razlog za pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj, ki je na Portugalskem velik problem, izpostavlja porast priseljevanja, socialisti pa so po njegovih besedah mlade "pustili na cedilu". Portugalska bi tako lahko sledila evropski težnji vzpona desnega populizma, ki ga poosebljata Ventura in Chega.

Kdo bo sploh lahko sestavil vlado?

Glede na napovedi kaže, da niti levi pol na čelu z omadeževanimi socialisti niti desna sredina s široko koalicijo pod vodstvom PSD ne bosta zbrala dovolj glasov za večino v parlamentu. Vodja PSD Montenegro je sicer doslej vztrajal, da ne bo pristal na koalicijo s Chego, medtem ko je Nuno Santos omenjal možnost, da bi socialisti podprli desnosredinsko manjšinsko vlado. Kljub temu bi lahko Chega po volitvah postala pomemben akter v razdrobljenem portugalskem parlamentu.