Na parlamentarnih volitvah na Portugalskem zmagali socialisti

V iztekajočem mandatu so socialisti vladali brez uradne koalicije, a s podporo Levega bloka (BE) in komunistov (PCP). Vlada pod vodstvom premierja Antonia Coste je zajezdila val gospodarskega okrevanja, ki se je začelo že v času predhodne vlade, in že kmalu ukinila nekatere od varčevalnih ukrepov, tudi reze v plače javnih uslužbencev ter pokojnine. Socialisti so poleg tega dvignili minimalno plačo in razveljavili nekatera zvišanja davkov.

Poleg gospodarskih vprašanj so bili med glavnimi temami predvolilne kampanje tudi socialna vprašanja in podnebne spremembe. Migracije, ki so sicer ena od najbolj vročih tem v večini evropskih držav, so bile na Portugalskem komajda predmet razprave, so pa več govorili o izseljevanju. Portugalska ima približno 10,2 milijona prebivalcev, dodatnih 2,2 milijona Portugalcev pa živi v tujini. Večina izseljencev, 1,5 milijona ljudi, živi v drugih evropskih državah.