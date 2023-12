Po razkritju korupcijske afere Plenković razrešil gospodarskega ministra Filipovića

Vlada je še sporočila, da je Lovrinčevića na današnji dopisni seji razrešila tudi vseh drugih funkcij, na katere ga je imenovala. Lovrinčević je bil član krizne skupine za interventni načrt o ukrepih za zaščito zanesljivosti oskrbe s plinom ter član upravnega odbora sklada za varstvo okolja in energetsko učinkovitost.

Svetovalec izsiljeval zagrebško lokalno televizijo

Tednik Nacional je danes objavil prepis pogovora, v katerem ministrov svetovalec domnevno izsiljuje lokalno zagrebško televizijo Mreža TV.

Lovrinčević je Mreži TV ponudil, da bodo njihov oglasni prostor zakupila številna državna podjetja in ustanove, v zameno pa je zahteval polovico denarja, namenjenega zakupu oglasnega prostora.

Ministrov svetovalec se je za posle po navedbah Nacionala dogovarjal z novinarjem Mreže TV Marinom Vlahovićem. Novinarja je nagovarjal, naj prepriča direktorja televizije Sašo Englerja, da sprejme njegovo ponudbo. Engler naj bi v to privolil zaradi strahu pred njegovim vplivom, nato pa so začeli izvajati oglaševalske akcije. Obljubljena vplačila so v obdobju treh mesecev presegla 200 tisoč evrov.

Lovrinčević vse obtožbe zanikal

Lovrinčević, ki ga trenutno ni na Hrvaškem, je danes vse obtožbe zanikal. Zagotovil je, da nikoli v svoji karieri ni niti vzel niti zahteval provizije ali podkupnine, ter dodal, da tisti, ki trdi nasprotno, laže.

Iz hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so medtem sporočili, da že preiskujejo primer in da bodo o nadaljnjih postopkih pravočasno obvestili javnost.

Plenković je popoldne na novinarski konferenci pojasnil, da so razlogi za razrešitev ministra in njegovega svetovalca današnji medijski zapisi o pogovorih med Lovrinčevićem in novinarjem. "Vsebina korespondence je takšna, da smo bili vsi skupaj v vladi zgroženi," je izjavil. Dodal je, da če so prepisi pogovorov avtentični, gre za šolski primer koruptivnega početja.

Drugi razlog za razrešitev je po Plenkovićevih besedah Lovrinčevićevo domnevno posredovanje informacij opoziciji, ki naj bi jih ta potem uporabila proti vladi. O tem, da so zaupne informacije z gospodarskega ministrstva prek Lovrinčevića odtekale v opozicijsko stranko Most, je danes pisal hrvaški časnik Večernji list.

Plenković je danes še dejal, da je Filipović kriv, ker je izbral Lovrinčevića. "Filipović odhaja zato, ker je izbral človeka, ki bi moral biti svetovalec, ne pa posredovati informacije opoziciji," je izjavil.