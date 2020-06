Bik divjal po štajerski avtocesti

Policisti so bili sinoči obveščeni o pobegu okoli 20 bikov s kmetije na območju Celja. Ti so podrli ograjo in se razbežali. Lastniku je uspelo s pomočjo sosedov vse živali vrniti nazaj v ogrado, razen enega. Ta je stekel proti avtocesti.

Policisti so nekaj minut po 23. uri dobili klice voznikov, ki so jih obveščali, da med avtocestnima izvozoma Lopata in Celje Center proti Mariboru promet ovira bik, ki nekontrolirano teka po avtocesti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Policist je bil prisiljen bika ustreliti

Policisti so skušali gibanje bika omejiti z vozili, vendar je bil ta zelo agresiven in s tekanjem po avtocesti ogrožal varnost v cestnem prometu. Zaradi tega je bil policist prisiljen bika ustreliti. Policisti poudarjajo, da pri uporabi strelnega orožja ni bilo nevarnosti za druge udeležence prometa.

Policisti preiskujejo morebitno odgovornost lastnika pri tem, da so biki porušili ogrado in se razbežali, so še sporočili s PU Celje.