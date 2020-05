Policija išče udeležence popoldanskega streljanja v Novi Gorici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijo so okrog 17. ure popoldne obvestili, da so pred enim izmed lokalov na Rejčevi ulici v Novi Gorici odjeknili streli, je za STA potrdil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

V streljanju naj bi bilo udeleženih več ljudi, ti so s kraja dogodka ušli pred prihodom policije. Tako policija ni še seznanjena, koliko ljudi je bilo udeleženih v streljanju in ali je bil kdo med njimi poškodovan. Preiskava tako še vedno traja, zato bo več informacij znanih po njenem koncu. O dogodku je policija obvestila pristojne pravosodne organe, dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo, piše STA.