BiH: ob meji s Hrvaško našli 18 poškodovanih prebežnikov

V okolici Velike Kladuše v BiH blizu meje s Hrvaško je bosanska policija ponoči našla 18 poškodovanih prebežnikov, ki trdijo, da so jih na Hrvaškem pretepli hrvaški obmejni policisti in jih nato vrnili v BiH. Tožilstvo BiH je začelo preiskavo o okoliščinah dogodka. Hrvaška je zanikala, da bi bili policisti do prebežnikov nasilni.

Glavni koordinator za delo z migranti v Občini Velika Kladuša Jasmin Čehić je za časnik Oslobođenje povedal, da je 18 prebežnikov, med katerimi je bilo 15 Pakistancev, dva Iračana in Libijec, obmejna policija BiH pripeljala v tamkajšnji zdravstveni dom. Po pregledu so 12 lažje poškodovanih tujcev že odpustili iz bolnišnice. Kasneje so od tam sporočili, da je tudi preostalih šest prebežnikov utrpelo lažje poškodbe, predvsem po nogah in ramenih.

Prebežniki trdijo, da so jih hrvaški policisti pretepli

Čehić je poudaril, da omenjeni prebežniki niso bili del ene skupine, ampak so jih obmejni policisti našli ob poti v bližini meje s Hrvaško. Povedali so, da so bili na poti dva ali tri dni, preden so jih našli policisti. Med drugim so povedali, da jim je že uspelo priti na Hrvaško, kjer jih je našla hrvaška policija, jih pretepla, jim vzela denar in mobilne telefone, nato pa jih prepeljala prek meje v BiH. Kje so omenjeni prebežniki prestopili mejo med državama, še ni znano.

Tiskovna predstavnica obmejne policije BiH Sanela Dujković je potrdila, da je policija na obmejnem območju med državama našla 18 poškodovanih prebežnikov, ki so bili pripeljani iz Hrvaške. Več ni mogla povedati, saj na obmejni policiji glede dogodka še zbirajo informacije. Kot je povedala, so prebežnike našli danes okoli 1. ure.

Obmejna policija BiH zalotila hrvaške policiste na tujem ozemlju

Spletni portal Radia Sarajevo je medtem poročal, da so obmejni policisti BiH hrvaške kolege zalotili na bosanski strani meje, ravno ko so omenjene prebežnike prepeljali na ozemlje BiH. Ko so jih videli, so hrvaški policisti pobegnili na Hrvaško ter pustili ljudi, ki so imeli vidne poškodbe.

S hrvaškega notranjega ministrstva so sporočili, da bodo tako kot v vseh primerih navedb o spornem ravnanju policije podrobno proučili resničnost navedb o poškodbah ljudi in o uporabi prisilnih sredstev. Foto: Reuters

Po poročanju bosansko-hercegovskih medijev je to prvi konkreten primer, ki potrjuje obtožbe nekaterih visokih predstavnikov BiH, da Hrvaška krši ozemeljsko celovitost BiH z nezakonitimi prehodi meje hrvaških policistov, ki v BiH vračajo prebežnike, ki mimo mejnih prehodov prečkajo mejo med državami. Zagreb te navedbe zanika, prav tako pa Hrvaška zanika vrsto obtožb nevladnih organizacij in tujih medijev o nasilnem ravnanju obmejnih policistov v povezavi s prebežniki.

V Zagrebu zanikajo, da bi ljudi od prečkanja meje odvrnili s silo

Hrvaško notranje ministrstvo je danes potrdilo, da je hrvaška obmejna policija pri nezakonitem prehodu meje zalotila 18 ljudi, ki so bili v več skupinah. Na ministrstvu so poudarili, da so jih od prečkanja meje odvrnili brez uporabe prisilnih sredstev. Dodali so, da na ljudeh ni bilo videti poškodb, da nihče ni prosil za zdravniško pomoč in da jih obmejna policija BiH med medsebojnim stikom o domnevnih poškodbah ni obvestila.

Sporočili so še, da bodo tako kot v vseh primerih navedb o takšnem ravnanju policije podrobno proučili resničnost navedb o poškodbah ljudi in o uporabi prisilnih sredstev.