Biden napovedal dovolj cepiva za vse Američane že do konca maja

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek napovedal, da bodo imeli v ZDA do konca maja dovolj cepiva proti novemu koronavirusu za vse odrasle osebe, kar je dva meseca hitreje od dosedanjih napovedi. Premik je posledica napovedi sodelovanja med farmacevtskima konkurentoma Merck in Johnson & Johnson.

Merck je tudi sam skušal razviti cepivo proti koronavirusu, vendar je letos odnehal, ker tisto, kar jim je uspelo narediti, ni delovalo dovolj dobro. Podobno se je pripetilo tudi drugima dvema ameriškima farmacevtskima velikanoma Sanofi in GlaxoSmithKline, piše STA.

Merck se bo raje posvetil iskanju zdravila za covid-19, medtem pa bo proizvajal cepivo farmacevtske firme Johnson & Johnson, ki je pred dnevi dobila zeleno luč Uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA).

Johnson & Johnson je imel ob potrditvi cepiva le 3,9 milijona odmerkov in mora povečati proizvodnjo, saj je obljubil, da bo do konca junija dostavil 100 milijonov odmerkov. Biden je z veseljem naznanil sodelovanje konkurentov in dejal, da je to tako kot v času druge svetovne vojne.

Zvezne države je pozval, naj do konca maja z vsaj po enim odmerkom Pfizerja in Moderne cepijo svoje učitelje, da se pospeši varno odpiranje pouka v učilnicah. Cepivo Johnson & Johnsona je dovolj učinkovito že z enim samim odmerkom.

V ZDA so doslej z obema odmerkoma cepili šele osem odstotkov prebivalstva, za t. i. čredno imuniteto pa je potrebno cepiti najmanj 80 odstotkov, piše STA.

Foto: Reuters

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do torka v ZDA s koronavirusom okužilo 28,7 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 516 tisoč. Samo v torek je bilo 58 tisoč novih okužb in 1560 smrtnih primerov.

V zadnjih dveh mesecih je število novih okužb v ZDA padlo za več kot 70 odstotkov, število smrti pa za 40 odstotkov. Krivulji upadanja sta se sicer zadnjih nekaj dni ustalili, vendar je primerov ter smrti še vedno veliko preveč.

Številne zvezne države kljub temu sproščajo omejitvene ukrepe. Guverner Teksasa Greg Abbott je ukinil obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in druge omejitve, guvernerka Michigana Gretcehn Whitmer povečuje dovoljeno napolnjenost kapacitet v restavracijah in barih ter javnih dogodkih, podobno ukrepajo tudi v Michiganu, Louisiani, Mississippiju in na Floridi ter v mestih, kot je San Francisco.

Velika večina demokratov bi se cepila, republikancev le dobra polovica

Bidnov zdravstveni svetovalec Anthony Fauci je države posvaril, naj tega ne delajo, ker še ni čas. Treba je cepiti veliko več ljudi kot doslej. Tudi če bo cepiva do konca maja dovolj, jim ne bo uspelo cepiti vseh odraslih. Med drugim zaradi tega, ker veliko Američanov to zavrača. Anketa Gallupovega inštituta ugotavlja, da se želi cepiti 91 odstotkov demokratov in le 51 odstotkov republikancev.

Biden zato ni hotel odgovoriti na vprašanje, kdaj se bodo zadeve vrnile v normalo. "Opozorili so me, naj ne odgovorim na to vprašanje, ker ne poznam zanesljivega odgovora. Upam, da bo vse normalno prihodnje leto pred takim časom," je dejal.

Cepljenje se je sicer v zadnjih dneh pospešilo in lekarne bodo v tem tednu dobile rednih 2,4 milijona odmerkov cepiva Pfizerja in Moderne ter še 800 tisoč odmerkov cepiva Johnson & Johnsona. V naslednjem tednu bodo zvezne države namesto 14,5 milijona odmerkov na teden dobile 15,2 milijona. Že ta teden bodo države dobile tudi 2,8 milijona odmerkov cepiva Johnson & Johnsona.

Do konca marca bodo držale dobivale po med 16 do 17 milijonov odmerkov Pfizerja in Moderne na teden, aprila pa med 17 do 18 milijonov. Do konca marca bodo države lahko računale na med štiri do šest milijonov odmerkov cepiva firme Johnson & Johnson, še piše STA.