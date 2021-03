Raziskava: Cepiva za 80 odstotkov zmanjšajo tveganje hujšega poteka covid-19

Že samo en odmerek cepiva proti okužbi z novim koronavirusom britansko-švedske naveze AstraZenece in oxfordske univerze ali podjetij BioNTech in Pfizer za kar 80 odstotkov zmanjša možnost hujšega poteka covid-19, pri katerem bi bilo potrebno bolnišnično zdravljenje, je pokazala raziskava, ki so jo opravili v Angliji.

Pfizerjevo cepivo, ki so ga na Otoku začeli uporabljati mesec dni pred cepivom AstraZenece, obenem zmanjša smrtnost zaradi covid-19 za kar 83 odstotkov. Poleg tega cepljenje za okoli 60 odstotkov poveča možnost, da oseba po okužbi z novim koronavirusom sploh ne bo razvila simptomov covid-19, piše STA.

Učinki cepljenja so sicer vidni šele po treh do štirih tednih, je pokazala raziskava angleške vladne agencije za javno zdravje, katere izsledke je na svoji spletni strani objavil britanski BBC. Raziskavo so izvedli na osebah, starejših od 80 let, ker so bile te cepljene najprej.

Do podobnih ugotovitev so se v ločeni raziskavi sicer že pred tem dokopali tudi strokovnjaki škotske vladne agencije za javno zdravje, ki so svoje izsledke javnosti razkrili prejšnji teden in jih označili kot "spektakularne".

Britanski minister za zdravje Matt Hancock je omenjene rezultate na srečanju z novinarji v ponedeljek označil kot "zelo močne" in dodal, da bi lahko pomagali pojasniti, zakaj se je število bolnikov s covid-19, starejših od 80 let, na intenzivnih oddelkih britanskih bolnišnic v zadnjih nekaj tednih bistveno zmanjšalo, piše STA.

Cepili že več kot 20 milijonov ljudi

V Veliki Britaniji so sicer doslej z vsaj enim odmerkom cepili že več kot 20 milijonov ljudi, kar je več kot tretjina odraslega prebivalstva.

Namestnik glavnega vladnega svetovalca za zdravstvo v Angliji, profesor Jonathan Van-Tam, je na novinarski konferenci izrazil upanje, da ti novi podatki nakazujejo, "kako nas bo program cepljenja v naslednjih nekaj mesecih popeljal v nek zelo drugačen svet".

A zdravstveni strokovnjaki obenem izpostavljajo, da drugi odmerek cepiva proti covid-19 ostaja "absolutno ključen", saj zelo verjetno izboljša imunski odziv na novi koronavirus in ga zagotovo podaljša. Cepljenje z drugim odmerkom tako po besedah Van-Tama "ostaja del poteka imunizacije proti covid-19 in ni nič manj pomembno".

Je pa Van-Tam v ponedeljek še izpostavil, da nove ugotovitve "jasno upravičujejo" odločitev britanskih oblasti, ki so se − za razliko od številnih drugih evropskih držav − odločile, da s cepivom AstraZenece cepijo tudi starejšo populacijo, še piše STA.

