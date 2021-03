Vlada bo predstavila dopolnjeno nacionalno strategijo cepljenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V posodobljeni strategiji so na novo oziroma bolj podrobno opredeljene prednostne skupine za cepljenje in nekatera nova cepilna mesta za izvajanje cepljenja. Prav tako je opredeljena možnost shranjevanja cepiv, ki ta trenutek še čakajo na zaključek postopka registracije s strani Evropske agencije za zdravila (EMA), so v ponedeljkovem sporočilu za javnost pojasnili na vladi.

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem, omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi, socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene, piše STA.

V čim krajšem času doseči 60-odstotno precepljenost

Po oceni vlade je zato treba najprej cepiti tiste skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi bolezni covid-19, in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, 60-odstotkov oziroma 1,2 milijona prebivalcev.

Po predstavitvi ministra Poklukarja bo posodobljena strategija javno objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje, še piše STA.