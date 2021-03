V ponedeljek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 4.487 PCR-testih potrdili 729 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 16,2 odstotka. Opravili so tudi 48.003 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi.

V Sloveniji je trenutno 10.637 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.

V ponedeljek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 729 ljudeh, torej pri 170 manj kot v ponedeljek pred tednom dni (899).

Slovenija je trenutno v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo, ki prinaša dodatna sproščanja, morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Bomo zaradi novih sevov spet ustavili javno življenje?

Premier Janez Janša je včeraj v državnem zboru v odgovoru na poslanska vprašanja dejal, da je zaradi novih različic virusa dilema, ali ukrepati glede na predviden načrt ali pa za krajši čas zaustaviti javno življenje.

"Glede na podatke, ki jih imamo, trenutno v Sloveniji obstajajo vse odkrite nevarnejše verzije virusa. Nikjer ni rečeno, da glede na visoke številke, ki jih imamo, ne bomo priča situacijam iz nekaterih evropskih držav. Tukaj se postavlja dilema, ali postopoma glede na predviden semafor in dinamiko zmanjševati stike ali za nek krajši čas zaustaviti javno življenje," je dejal Janša.

Kot je dodal, sta na mizi dve odločitvi. Ena bi za krajši čas prinesla hudo zaostrovanje, druga pa daljše omejitvene ukrepe, ki bi ob poslabšanju razmer v bolnišnicah zadrževale kapacitete zdravstvenega sistema na robu zmogljivosti.

Ponovna rast v bolnišnicah

Po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) epidemija trenutno stagnira. "Še vedno narašča sprejem v bolnice, predvidoma zaradi naraščanja števila primerov v starostni skupini od 65 do 74 let. Potrudimo se krivulje obrniti navzdol, da otežimo delo novim bolj kužnim različicam in da zmanjšamo število hospitaliziranih. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R=1,0," so zapisali v projekciji.

Šele maja manj kot 300 primerov na dan?

Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 772. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 772 in ocenjeno reprodukcijsko število R=1,0, bi lahko to stanje dosegli šele maja, ocenjujejo na IJS.