Znane so podrobnosti o okužbi z južnoafriško različico v Mariboru

Vse osebe, ki so bile v stiku z okuženim zdravnikom, pri katerem so prejšnji teden potrdili okužbo z južnoafriško različico virusa, so negativne. Okuženi zdravnik, ki je zbolel po vrnitvi iz Afrike, ima blažje simptome. Sta pa z novim koronavirusom okuženi še dve osebi, ki sta bili z njim na potovanju. Za ti dve osebi ni znano, ali sta okuženi z južnoafriško različico virusa.

Prejšnji teden smo v Sloveniji potrdili prvi primer južnoafriške različice novega koronavirusa. Okužbo so potrdili pri zdravniku, ki je bil sicer pred tem že dvakrat cepljen in se je vrnil s potovanja po Afriki.

Okuženi zdravnik je imel blage simptome

Sanja Vuzem iz Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Maribor je danes povedala, da so mariborski epidemiologi v sredo izvedli epidemiološko poizvedovanje pri potrjenem primeru koronavirusa pri osebi iz mariborske regije, ki je zaposlena v zdravstveni ustanovi. Okužba je pri tej osebi potekala v blagi obliki.

Epidemiologi so pri epidemiološkem poizvedovanju ugotovili, da je oseba v februarju potovala na območje Afrike skupaj še s tremi osebami. Te osebe so se med potovanjem večkrat testirale, rezultat pa je bil vedno negativen. Prav tako so po njenih besedah izpolnili vse pogoje ob vkrcanju na letalu pred vrnitvijo domov.

Po vrnitvi v Slovenijo so opravili teste, ki so bili negativni

Po vrnitvi v Slovenijo so se v ponedeljek, 22. februarja, vse štiri osebe ponovno testirale, vsi rezultati pa so bili negativni. Na podlagi tega je ta oseba, pri kateri so pozneje potrdili okužbo z južnoafriško različico virusa, v torek odšla na delovno mesto, kjer je delo opravljala v predpisani zaščitni opremi.

Foto: Ana Kovač

Po nekaj urah je ta oseba zaznala slabše počutje, zato se je nemudoma odstranila z delovnega mesta in o tem obvestila delodajalca. Opravila je bris, nato pa odšla v domačo izolacijo. Oseba je tako po mnenju govornice ravnala v skladu s protokolom in upoštevala vsa načela previdnosti.

Simptome sta razvili še dve osebi

Na podlagi poizvedbe in podatka o nedavnem potovanju so na NIJZ postavili indikacijo za sekvenciranje genoma, to pa je pokazalo, da gre za južnoafriški sev. Dodatno epidemiološko poizvedovanje in testiranje preostalih udeležencev potovanja so podali naslednje rezultate:

– Dve osebi sta razvili blage simptome prehlada in ponovno opravili testiranje 24. februarja, obe osebi pa sta bili pozitivni.

– Ena oseba, ki je bila prav tako cepljena, ni razvila nobenih simptomov in je bila tudi ob odvzemu brisa negativna.

Vsi stiki so bili do danes negativni

Štiri osebe v zdravstveni ustanovi so bile prepoznane kot visokorizičen stik, zato so bile napotene v domačo karanteno. Nizkorizičnim stikom pa so bila posredovana navodila o samoopazovanju, striktnem izvajanju vseh preventivih ukrepov in dodatnem testiranju na delovnem mestu. Do danes so bili vsi rezultati negativni. Prav tako so bili na testiranje povabljeni bolniki, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Vsi, ki so se povabilu odzvali, so bili negativni.

Cepiva delujejo tudi pri okužbi z novimi različicami Kot je povedala Sanja Vuzem, se lahko okužba pojavi tudi pri popolnoma cepljeni osebi, še posebej kadar gre za nove različice virusa. Je pa običajno ta okužba blažja. "Cepljenje nas tako izjemno dobro ščiti pred težjo obliko bolezni in zapleti. Večina ljudi, ki se cepi, je dejansko zaščitena tudi pred samo okužbo, kar lahko vidimo pri drugem sopotniku, ki se ni okužil. Cepljenje proti koronavirusu tako ostaja izjemno pomembno tako za zaščito posameznika kot tudi za zaščito celotne družbe," je še dodala.

Na letalu ni bilo drugih državljanov Slovenije

Epidemiologi so o potrjeni okužbi z južnoafriško različico obvestili tudi države letalskih družb in dobili informacijo, da na povratnih letih, s katerimi so ti okuženi pripotovali domov, ni bilo drugih slovenskih državljanov.