Janša Bratuškovi: Mi smo dali denar ljudem, vi ste ga dali tajkunskim bankam

Predsednik vlade Janez Janša je v odgovoru na poslansko vprašanje predsednice SAB Alenke Bratušek poudaril, da ne drži, da so v Sloveniji šole v času epidemije covid-19 zaprte najdlje v Evropi ter da je v naši državi za boleznijo covid-19 umrlo največ ljudi v Evropi in na svetu. Bratuškova je premierju med drugim očitala, da je Slovenija danes zadolžena tako kot še nikoli v zgodovini samostojne države. Janša je dejal, da se je država v lanskem letu zadolžila po bistveno bolj ugodnih obrestnih merah kot v času njene vlade, in dodal, da so tokrat denar namenili ljudem in gospodarstvu, ne pa reševanju tajkunskih bank, kot so to storili oni.

Predsednico SAB Alenko Bratušek je zanimalo, kakšni so oziroma bodo nadaljnji učinki in posledice sprejetih protikriznih ukrepov ter kakšna je strategija vlade za izhod iz krize, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa. Bratuškova je povedala, da je naša država danes zadolžena tako kot še nikoli v zgodovini samostojne države. Javni dolg je konec lanskega leta po njenih besedah znašal več kot 36 milijard evrov, vsak prebivalec Slovenije je po njenih besedah zadolžen za več kot 18 tisoč evrov.

Janša: Denar, ki ste si ga vi izposodili, je šel tudi za reševanje tajkunskih bank

Janša je Bratuškovi odgovoril, da je denar, ki so si ga izposodili v lanskem letu, šel ljudem in gospodarstvu za ohranjanje novih delovnih mest. "Denar, ki ste si ga vi (kot premierka, op. a.) izposodili, pa je šel za reševanje bank, med drugim dveh tajkunskih bank, v katere ste dali pol milijarde evrov, zato da se tisti, ki bi morali takrat v stečaj, če bi bil ta dolg izterjan, danes vozijo z jahtami, porscheji in si kupujejo vile po Ljubljani," je poudaril Janša.

Po njegovih besedah se Slovenija v lanskem letu ni zadolžila nadpovprečno v primerjavi z drugimi državami članicami EU. Spomnil je, da se je naša država ob nizkih obrestnih merah na mednarodnih trgih zadolžila zelo poceni. Izdala je celo obveznice z negativno obrestno mero, kar pomeni, da bodo davkoplačevalci vrnili manj denarja, kot si ga je država izposodila, je med drugim dejal Janša. Bratuškovi je očital, da si je Slovenija v času njene vlade izposojala denar z obrestno mero od pet do sedem odstotkov.

Alenka Bratušek je Janezu Janši odvrnila, da se je njegova druga vlada zadolževala po višji obrestni meri kot njena vlada in da je večina slabih kreditov nastala v času njegove prve vlade. Foto: STA

"Poleg tega niste želeli sprejeti poceni denarja iz Evropskega mehanizma za reševanje bank, ker so s tem denarjem seveda prišli tudi pogoji, na podlagi katerih teh tajkunskih bank ne bi smeli sanirati, ampak ste ves denar za sanacijo bank obesili na pleča slovenskih davkoplačevalcev in prihodnjih rodov," je poudaril Janša. Bratuškova mu je odvrnila, da se je druga Janševa vlada zadolževala po višji obrestni meri kot njena vlada in da je večina slabih kreditov nastala v času prve Janševe vlade.

Poleg tega je Janša zavrnil navedbe Bratuškove, da so bile v Sloveniji v času epidemije novega koronavirusa šole zaprte najdlje v Evropi. Prav tako je zavrnil navedbe, da bi za boleznijo covid-19 v Slovenijo umrlo največ ljudi v Evropi in na svetu. "V zadnjih dneh imamo število mrtvih okoli deset na dan, kar je veliko. Nemčija, ki ima veliko boljši zdravstveni sistem, jih ima med 500 in 600. Od teh, ki zbolijo, slovensko zdravstvo pozdravi več ljudi kot nemško zdravstvo," je dejal Janša in dodal, da bodo statistike nekaj veljale, ko se bo epidemija bolezni covid-19 končala.

"Ko je treba tehtati med gostilnami in šolami, ponavadi pretehtajo šole"

Predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je Janšo vprašal, kdaj namerava vlada sprostiti ukrepe v zvezi z odprtjem gostinskih in namestitvenih obratov. Jelinčič je dejal, da ljudje potrebujejo druženje, da gostinstvo spada med najbolj prizadete panoge in da je pri nas zaradi ukrepov za zajezitev virusa trenutno zaprtih več kot 1.300 lokalov. Janša mu je odgovoril, da ne pozna nobene države v Evropi, ki bi s podobnim številom povprečnih okužb na dan, kot jih beležimo pri nas, imela odprte gostinske lokale.

Zmago Jelinčič Plemeniti je poudaril, da ljudje potrebujejo druženje, da gostinstvo spada v eno od najbolj prizadetih panog v Sloveniji in da je pri nas trenutno zaprtih več kot 1.300 lokalov. Foto: STA

"Morda gre kje za kakšen eksperiment, ampak mislim, da ob takšni tedenski ali 14-dnevni incidenci okužb tega ni nikjer. Res je, da je gostinstvo hkrati s turistično branžo in industrijo srečanj med najbolj prizadetimi panogami. Velik delež pomoči, ki je namenjamo, gre tej panogi. Je pa potrebno pri stanju, ki ga imamo, glede na novo število okužb in različic virusa tehtati, kaj je prioriteta," je dejal Janša. Virus se ne širi sam, širi se s stiki, omejevanje širjenja virusa pomeni omejevanje širjenja stikov, še zlasti rizičnih, je dodal premier.

"Ko je treba tehtati med gostilnami in šolami, ponavadi pretehtajo šole. Res je, da smo računali, da bomo lahko nekatere turistične, predvsem gostinske dejavnosti, na primer odpiranje teras na prostem, postopoma lahko sproščali v regijah, ki bodo imele boljšo epidemiološko sliko. Računali smo na Primorsko oziroma Obalo, ki je bila v prvem valu najboljša, žal pa danes gledamo sliko obalno-kraške regije, ki je bistveno slabša od posavske regije, ki je bila najslabša v drugem valu," je dejal premier.

Janša je danes med drugim odgovarjal tudi na poslansko vprašanje prvaka LMŠ Marjana Šarca o ukrepih vlade na področju javnih financ v prihodnjih mesecih. Na Šarčevo vprašanje, ali gre pričakovati kakšne varčevalne ukrepe, je Janša odgovoril: "Nobenih rezov ne načrtujemo, načrtujemo okrevanje." Z makroekonomskega vidika se je lansko leto po njegovih besedah končalo bistveno boljše od napovedi. Iz vrst koalicije je Janši vprašanje postavila poslanka SDS Anja Bah Žibert, ki so jo zanimale informacije glede razvoja epidemije, ukrepov za zajezitev širjenja okužb, ukrepov za blažitev posledic epidemije in nacionalne strategije cepljenja.