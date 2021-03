Kurz se pri cepivih ne namerava več zanašati na EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je pred odhodom v Izrael napovedal spremembo strategije glede pandemije covid-19. Avstrija skupaj z nekaj drugimi državami se v prihodnje ne bo več zanašala na Evropsko unijo in bo na področju razvoja cepiva proti novemu koronavirusu okrepila sodelovanje z Izraelom, je napovedal.

Kurz je napovedal, da se države v okviru t. i. skupine Prvih akterjev "ne bodo več zanašale na EU in bodo skupaj z Izraelom v prihodnjih letih proizvajale cepiva druge generacije za nadaljnje mutacije novega koronavirusa ter skupaj raziskovale možnosti zdravljenja", poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skupina Prvih akterjev je nastala lani na pobudo Avstrije. V njej so države, ki so se dobro spopadle s prvim valom epidemije, med njimi Danska, Norveška, Grčija, Češka, Izrael, Singapur, Avstralija in Nova Zelandija, piše STA.

Kurz: Evropska agencija za zdravila je prepočasna

Kurz se bo danes še pred odhodom v Izrael sestal s predstavniki vodilnih avstrijskih farmacevtskih podjetij. Kot je še pojasnil, je bil dostop do cepiv s posredovanjem EU pravilen, vendar je Evropska agencija za zdravila prepočasna pri izdajanju dovoljenj za cepiva, pojavljajo pa se tudi težave pri dobavi cepiv.

"Zato se moramo pripraviti na nove mutacije in ne smemo biti več odvisni od EU pri proizvodnji cepiv druge generacije," je poudaril. Glede na ocene strokovnjakov se bosta morali vsako leto proti novemu koronavirusu cepiti dve tretjini prebivalstva.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek napovedal, da namerava s Kurzem in dansko premierko Mette Frederiksen govoriti o sodelovanju na področju proizvodnje cepiv. Izrael velja za eno najuspešnejših držav pri cepljenju prebivalstva. Od sredine decembra so najmanj enkrat cepili že okoli polovico državljanov, še piše STA.