Bezgovi napitki: preizkusite okusne recepte

Bezgov sirup

Ob koncu pomladi in začetku poletja narava zacveti v belini bezgovih cvetov, ki v kulinariki in pridelavi sirupov za vroče dni veljajo za najbolj priljubljene.

Bezeg vsako leto navdušuje tudi v sezonski kuhinji. Foto: Thinkstock

Zdravilen za celo telo

Bezeg, ki se vsako pomlad razbohoti z velikimi užitnimi cvetovi, spada med rastline s številnimi zdravilnimi lastnostmi. V preteklosti so ga imenovali tudi zdravilna knjižnica za kmečke ljudi, saj pomaga pri sladkorni bolezni, senenem nahodu, spodbuja delovanje znojnic, niža vročino in prehlad, celo čisti kri.

Rastlina pomaga tudi proti revmatizmu, danes pa ga uporabljajo kot pomoč pri izločanja toksinov iz telesa, saj spodbuja delovanje žlez znojnic in izločanje seča.

Poleg koristnih cvetov ne gre zanemariti niti njegovega debla, saj bezgova skorja deluje odvajalno ter pomaga pri motnjah v delovanju ledvic.

Bezeg kot simbol zaščite in blaginje

Bezeg je v preteklosti buril vraževerne duhove, saj so ljudje verjeli, da v bezgu prebivajo dobri zaščitniki, ki skrbijo za varnost ljudi. Vraževerje se je preneslo v današnje dni, saj mnoge gospodinje ob hiši posadijo grm bezga, da bo njihova družina zaščitena.

Bezgov les naj bi varoval tudi pred prešuštvom, na porokah pa je bila nevesta včasih nemalokrat okrašena ravno z bezgovimi cvetovi, ki naj bi mladoporočencema prinesli srečo in blaginjo.

Vsestranska sestavina pomladne kuhinje

Bezgovi cvetovi so odlična sestavina preprostih sladic pomladnih in poletnih dni. Ko jih nabirate, bodite pozorni, da izberete grme, ki so oddaljeni od prometnih površin. Nabirajte zdrave, bele cvetove, izogibajte pa se rjavim in odcvetelim.

V kuhinji je uporabna cela rastlina. Zgodaj spomladi (predvsem aprila in maja) naberemo mlade poganjke in liste, v začetku poletja (običajno junija) pa že cvetove.

Če ste ljubitelji bezga, vam prilagamo nekaj receptov, ki vam bodo popestrili sezonsko kulinarično ustvarjanje.

Bezgovi kolački



Sestavine



4 žlice kristalnega sladkorja

120 gramov zmletih mandljev

75 gramov moke

150 gramov sladkorja v prahu

6 rahlo stepenih beljakov

100 gramov zmehčanega masla

2 žlici bezgovega sirupa

sladkor v prahu za posip

Priprava



Pekač za kolačke premažemo z maslom, pečico segrejemo na 150 stopinj Celzija. V kozici raztopimo sladkor z dvema žlicama vode, medtem pa v veliki posodi zmešamo mandlje, moko in sladkor v prahu. Nato rahlo vmešamo stepene beljake, zmehčano maslo in bezgov sirup. Zmes razdelimo v modelčke za kolačke in jih damo v segreto pečico.



Pečemo jih približno 35 minut. Lahko jih postrežemo s stepeno smetano ali posladkamo.

Bezgovi kolački bodo navdušili tudi na poletnih piknikih. Foto: Thinkstock

Bezgove palačinke



Sestavine



500 gramov moke

4 jajca

5 decilitrov vode (polovico lahko nadomestite z gazirano vodo)

5 decilitrov mleka

1 čajna žlička soli

bezgovi cvetovi

olje za cvrtje



Priprava



Cvetove bezga operemo pod vodo in odstranimo stebla. Zmešamo jajca, mleko in sol. Postopoma dodajamo moko, da dobimo zmes, podobno kot za palačinke. Pustimo počivati pol ure.

Ponev segrejemo in premažemo z oljem. Bezgove cvetove potopimo v maso, ki smo jo pripravili, ter vsakega položimo na namaščeno ponev. Popečemo z obeh strani.



Bezgove palačinke lahko po cvrtju potresemo s sladkorjem in svežim sadjem ali kompotom.

Bezgove palačinke lahko postrežemo tople ali hladne, zmes za pripravo pa je podobna zmesi za palačinke. Foto: Thinkstock

Bezgov čaj



Priprava



Bezgove cvetove posušimo do suhega, kar ponavadi traja več dni. Ko so dovolj suhi in se začnejo drobiti, so idealni za pripravo čajne mešanice. Žlico posušenih bezgovih cvetov zalijemo z vrelo vodo, pokrijemo za nekaj minut. Nato cvetove precedimo in si privoščimo topel čaj.

Bezgove posušene cvetove lahko uživamo v čaju samostojno, lahko pa jih zmešamo z drugimi zelišči v čajno mešanico. Pripravimo lahko tako vroče kot tudi ledene čaje. Foto: Pixabay

Bezgov sirup



Sestavine



40 cvetov bezga

2 limoni

5 dag citronke – citronske kisline

1 kg sladkorja



Postopek



Limoni operemo ter ožamemo. V loncu zmešamo bezgove cvetove, limonini lupini ter njun iztisnjen sok, citronsko kislino in dva litra vode. Nato pustimo mešanico stati 24 ur. Naslednji dan mešanico precedimo skozi krpo ter primešamo sladkor. Vse skupaj zavremo in med kuhanjem mešamo s kuhalnico, da se sladkor popolnoma raztopi.



Vroči sirup nalijemo v steklenice in jih zapremo. Pripravljen sirup nato uporabimo v mešanici z vodo.