Bešič Loredan: Nimamo čarobne paličice

"Covid je v dveh letih razkril vse slabosti zdravstvenega sistema. Po dveh letih je zdravstveni sistem izčrpan, kadar je na robu zmogljivosti. Smo na točki, ko ljudje najtežje pridejo do zdravstvenih storitev, ljudje nam v čakalnih vrstah umirajo. Nimamo čarobne paličice, da bi to spremenili," je v uvodu povedal kandidat za ministra za zdravje Danijel Bešič Loredan in obljubil novo covid strategijo, ki "bo bolnike obravnavala enakovredno".

"Naša ekipa in predsednik vlade bi radi razbili tabu, ki je prisoten že 30 let, da se v zdravstvu nič ne da spremenit, da je zdravstveni sistem nedotakljiv," je napovedal Bešič Loredan.

"V obdobju covida se nam je pripetilo nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Bolniki so bili obravnavani neenakovredno. Pacienti s covidom so bili oskrbljeni, marsikdo, ki ni imel covida ni prišel do zdravstvene oskrbe. Takega sistema prek noči ni mogoče pregnati. Najti moramo način, kako bomo spremenili covid strategijo in v novem prihajajočem valu bomo vse bolnike obravnavali enakovredno. Pripravili bomo nov sistemski zakon, zato da vzpostavimo sistem za naslednjih 20 let," je dejal.

Navedel je tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki, kot pravi, ni izvedljiv. Ni dovolj negovalnih postelj in to je treba spremeniti.

Do 15. septembra bodo predstavili covid strategijo

"Jeseni bo šesti val, ne vemo, kako hud bo. Najverjetneje bo nekaj zmernega, ampak ne moremo vedeti," je še povedal Bešič Loredan in obljubil, da bodo najpozneje do 15. septembra predstavili covid strategijo, pri čemer bodo upoštevali mnenje stroke. "To zgodbo bo vodil dr. Fafangel s svojo skupino, na ministrstvu za zdravje pa bo imenovana skupina v sodelovanju z NIJZ-jem, v kateri bomo na primarni, sekundarni, terciarni ravni in tudi v povezavi z DSO-ji skušali zagotoviti zadostno število postelj, brez da bi ustavljali sistem," je napovedal.

"To bo največji in prvi napor. Skratka jeseni poskrbimo za to, da bodo zdravstveno oskrbo dobili vsi, ki jo bodo potrebovali. Ljudi ne bomo stigmatizirali in, če bo le mogoče, ne bomo zapirali šol in družbe," je dejal.

Investicije v zdravstvu in področje primarne medicine

Izpostavil je tudi investicije v zdravstvu. "Vsi vemo, da je načrt za investicijo dveh milijard v naslednjih desetih letih lepo zapisan, je pa vprašanje, kako bomo paciente do takrat zdravili, ali bomo sposobni dvigniti nivo," je opozoril.

Med drugim je izpostavil področje primerne medicine, pri čemer je poudaril, "da družinskih zdravnikov ne prepriča nobena količina denarja, ampak želijo opravljati svoje delo na primarni ravni, želijo si manj birokracije. Vse veje medicine na primarni ravni so za mlade zdravnike popolnoma nezanimivi. Na razpise se ne prijavlja nihče."

Kot je dejal Bešič Loredan ljudje v primeru, ko primarni nivo medicine ne deluje, iščejo pomoč v urgentnih centrih in dodal, da so tam večinoma internisti, ki jih posledično primanjkuje v bolnišnicah. Ekipa ministrstva za zdravje bo rešitve za izboljšanje stanja tako na primarni kot sekundarni ravni iskala v sodelovanju z zdravniki samimi, je napovedal.

V naslednjih 18 mesecih bodo za zdravstvo namenili 500 milijonov evrov

Ob tem je nanizal nekaj predlaganih rešitev, ki so jih pripravili v vrstah primarnega zdravništva. Po napovedih Bešič Loredana jih bodo na ministrstvu preučili in jih tudi poskušali implementirati v interventnem zakonu. V sklopu zakona bodo za zdravstvo sicer namenili dodatnih 500 milijonov evrov v naslednjih 18 mesecih.

Med predlaganimi ukrepi so sicer razglasitev deficitarnih poklicev, povečanje števila glavarinskih količnikov na 2400 ob zagotovitvi dodatnega administrativnega kadra oz. kadra zdravstvene nege, sklenitev koncesij za nedoločen čas, zagotovitev ambulant za bolnike, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je naštel.

Z okrepitvijo primarnega nivoja zdravstva ob tem računajo na razbremenitev sekundarnega nivoja oz. urgentnih centrov, kjer bolniki ob nedostopnosti do družinskih zdravnikov pogosto iščejo zdravniško pomoč.

Predstavil je svojo ekipo

Predstavil je svojo ožjo ekipo, v kateri bosta dva nekdanja ministra za zdravje Dorjan Marušič in Aleš Šabedra ter Mirta Koželj, Metka Paragi in Erik Breclj.

Mesta državnih sekretarjev na ministrstvu za zdravje bodo prevzeli stomatolog in asistent na ljubljanski medicinski fakulteti Tadej Ostrc, dosedanja predsednica Socialne zbornice Slovenije in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik ter nekdanja strokovna vodja zdravstvene nege v enoti za anesteziologijo in ambulantni center v mariborskem kliničnem centru Aleksandra Lah Topolšek.

Ostrc bo zadolžen za sekundarno in terciarno raven zdravstva, Božnikova za primarno raven zdravstva in domove starejših, Lah Topolškova pa za zdravstveno nego.

Napovedal je spremembe organizacije ministrstva za zdravje

Spremenili bodo tudi del organizacije ministrstva za zdravje. Del nalog in kompetenc direktorata za javno zdravje bodo preseli na NIJZ, ključno vlogo bo opravljal direktorat za zdravstveno varstvo, ki ga bodo še okrepili.

Ukinili bodo direktorata za razvoj in za ekonomiko v zdravstvu in ju nadomestili z uradom za nadzor nabave in kakovost v zdravstvu - zametek načrtovane nove neodvisne agencije za nadzor kakovosti in nabav v zdravstvu. Vršilec dolžnosti vodje urada bo sprva nekdanji zdravstveni minister Šabeder.

Kot je pojasnil Bešič Loredan, bo v letu in pol pripravljeno vse potrebno za vzpostavitev napovedane agencije. Z njo med drugim želijo doseči, da bi predsedniki svetov javnih zdravstvenih zavodov svoje funkcije opravljali profesionalno.

Nekdanji zdravstveni minister Marušič bo vodil novi strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema, katerega naloga bo v 12 mesecih pripraviti vizijo razvoja zdravstvenega sistema.

Prav tako je že določena vodja kabineta ministra na ministrstvu. Z ministrom za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Janezom Poklukarjem pa je po besedah Bešič Loredana dogovorjeno, da bo primopredaja med njimi na ministrstvu potekala v četrtek ob 11. uri.