Poslanci bodo na delovno soboto zasliševali ministrske kandidate

Potem ko je DZ v sredo na tajnem glasovanju izvolil predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za mandatarja za sestavo nove vlade, je ta v DZ še isti dan vložil listo ministrskih kandidatov. Lista temelji na obstoječem razrezu ministrstev, saj je stranka SDS spremembo ministrstev začasno zaustavila s predlogom za posvetovalni referendum o predlogu sprememb zakona o vladi.

Iz kvote Gibanja Svoboda je 11 kandidatov, iz SD štiri in Levice dva. Prva zaslišanja se bodo zvrstila že danes, nadaljevala se bodo še v ponedeljek in torek.

Predsednik pristojnega delovnega telesa mora takoj po zaslišanju ministrskega kandidata oziroma najkasneje v 48 urah predsedniku DZ in predsedniku vlade poslati mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo.

A ker se je na sredini izredni seji DZ zapletlo pri imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles, še ni znano, ali se bodo zaslišanj udeležili poslanci SDS, ker svojih kandidatov protestno niso predlagali. Ta mesta zato še niso popolnjena, kljub temu pa delovna telesa lahko začnejo delo. Delovna telesa, v katerih mesta predsednikov pripadajo SDS, bodo do nadaljnjega vodili podpredsedniki. V poslanski skupini SDS se namreč ne strinjajo z razdelitvijo predsedniških mest, ki pripadajo posameznim poslanskim skupinam. Kot je dejala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, je po matematičnem izračunu in razrezu, ki sta ga pripravila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in njen kabinet, stranki SDS najprej pripadalo šest predsedniških mest, zdaj pa jih imajo le pet.

Poslanci glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.

Cilj koalicijskih partneric − Gibanje Svoboda, SD in Levica − še vedno ostaja, da vlado sestavijo do 3. junija. Glede na predlog za sklic izredne seje DZ pa bi lahko, če na zaslišanjih ministrskih kandidatov ne bo večjih presenečenj, DZ o novi vladi glasoval že v sredo, torej 1. junija.

Začelo se bo ob 9. uri

Ob 9. uri bo seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo zaslišali kandidata za gospodarskega ministra Matjaža Hana (SD). Ta je od leta 2004 poslanec DZ, vmes je bil med letoma 2006 in 2011 tudi župan Občine Radeče. Med letoma 1992 in 2004 je bil direktor družinskega podjetja. Od leta 2013 je vodja poslanske skupine SD.

Ob isti uri bo komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu zaslišala kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mateja Arčona (Gibanje Svoboda). Bil je mestni svetnik in podžupan Mestne občine Nova Gorica. Leta 2010 je bil kot kandidat LDS izvoljen za župana Nove Gorice. Občino je nato vodil dva mandata, na zadnjih lokalnih volitvah ni bil izvoljen. Bil je tudi član državnega sveta. Ob ustanovitvi Gibanja Svoboda je postal njegov generalni sekretar, na volitvah v DZ pa je dobil več kot 15 tisoč glasov volivcev, daleč največ od vseh kandidatov.

Na skupni seji odbora DZ za zadeve Evropske unije in odbora DZ za gospodarstvo bodo ob 13. uri zaslišali kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Aleksandra Jevška (Gibanje Svoboda). Svojo izobraževalno pot je začel na srednji policijski šoli v Tacnu, leta 2014 pa je pridobil naziv doktorja znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je župan Murske Sobote in habilitiran predavatelj kriminalistike na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Ljubljani in na Višji policijski šoli v Tacnu. Bil je med idejnimi pobudniki za ustanovitev Nacionalnega preiskovalnega urada, v namen ustanovitve je vodil tudi vladno medresorsko skupino.

Ob 17. uri bosta še dve zaslišanji. Člani odbora DZ za izobraževanje znanost, šport in mladino bodo zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport, Igorja Papiča (Gibanje Svoboda), člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa ministrico brez resorja, pristojno za digitalno preobrazbo, Emilijo Stojmenovo Duh (Gibanje Svoboda).

Papič je doktoriral na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Izpopolnjeval se je v podjetju Siemens v Nemčiji, leta 2001 pa je kot gostujoči profesor poučeval na Univerzi v Manitobi v Kanadi, predaval pa tudi tudi na številnih drugih univerzah. Bil je prodekan fakultete za elektrotehniko, nato pa dekan omenjene fakultete. Bil je pobudnik in nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Od leta 2017 do 2021 je bil rektor Univerze v Ljubljani, danes je redni profesor na fakulteti za elektrotehniko.

Stojmenova Duh se je iz Makedonije v Maribor preselila leta 2002, ko je prejela štipendijo za šolanje v programu mednarodne mature. Dodiplomski in podiplomski študij je zaključila na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, po doktoratu pa se je zaposlila na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, kjer je izredna profesorica. Vodi digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH, ustanovila je tudi nacionalno mrežo ustvarjalnih laboratorijev FabLab Slovenija. Od februarja 2018 do oktobra 2019 je bila izvršna direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenija. Med 2014 in 2016 je bila vodja Demola Slovenija, bila pa je tudi prva predsednica IEEE "Ženske v inženirstvu Slovenija". Bila je članica upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Neuspešno je kandidirala na listi SD, a po volitvah izstopila in je kandidatka Gibanja Svoboda.