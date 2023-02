Sindikat Bešič Loredanu: Ne moremo verjeti tem besedam

V pogajanjih o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo bomo naslovili tudi plačna nesorazmerja, zaradi katerih se je danes na protestnem shodu v Ljubljani zbralo članstvo sindikata delavcev v zdravstveni negi, je dejal minister Danijel Bešič Loredan. "To bomo naredili za mizo, s pogajanji z zdravstvenim sistemom kot celoto," je poudaril. Generalni sekretar sindikata Marjan Meglič je bil kritičen do izjav ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da bodo "vse reševali za mizo". "Za mizo smo sedeli dneve, tedne, mesece, pa nismo prišli nikamor. Ne moremo verjeti tem besedam. Tukaj smo, da pokažemo, da smo enotni, da držimo skupaj," je dejal.

"Protest je legitimna odločitev vsake sindikalne strani, vseh in slehernega v Sloveniji, kar moramo spoštovati," je še dejal v izjavi za medije po današnjih pogajanjih o oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo.

Foto: Žiga Krančan V vladi se po besedah ministra zavedajo problematike zdravstvene nege. "Ne nazadnje delamo korake, ki jih pred nami še nobena vlada ni naredila. Ne vidimo pa niti zdravstvene nege niti zdravnikov niti preostalega kadra kot izoliranega deležnika v zdravstvenem sistemu, ampak celoto," je poudaril.

Na pomislek, da bodo zaposleni na dvig morali čakati vse do implementacije stebra, je Bešič Loredan odvrnil, da je plačna skupina E3, v katero so uvrščene medicinske sestre, v pogajanjih z nekdanjim ministrom Janezom Poklukarjem "izpogajala največ od vseh". "Potem smo to za silo uravnotežili in zdaj smo tukaj," je dejal.

Bešič Loredan: Čaka nas nacionalna odločitev

Po njegovih besedah nas zdaj čaka "nacionalna odločitev ob krizi zdravstvenega kadra in kadra v socialnem varstvu ter kako bomo zadeve izpeljali, da se ne bomo v kratkem spopadali z zapiranjem bolnišnic".

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar, ki se udeležuje tudi pogajanj o plačnem stebru, je izpostavila, da protestni shod organizirajo zaradi nespoštovanja dogovora iz leta 2021.

Foto: Žiga Krančan Takrat so nekateri zaposleni v zdravstveni negi, na najtežjih deloviščih, dobili pet oz. šest plačnih razredov več. "Zadovoljni smo s tem, da se je dvignilo to povprečje, ki ga poudarjajo, ampak skoraj tretjina zaposlenih v zdravstveni negi je pa dobila samo enega ali dva plačna razreda," je dejala in dodala, da so se ob nedavnih dvigih plač v zdravstvu, vključno z zdravniki, plačna nesorazmerja še povečala.

Predsednica Sindikata: Minister nam je dal jasno vedeti, da ne bomo ničesar dosegli

Demantirala je tudi ministrovo izjavo, da bodo z aprilom vsi deležni dviga plač. Kot je pojasnila, med njimi ne bo plačne skupine E3, ker je v lanskih pogajanjih izpadla v celoti. "To konkretno pomeni, da bo srednja medicinska sestra v ambulanti pri družinskem zdravniku še vedno ostala v 24. plačnem razredu, v katerem bo ostala do leta 2024 oziroma do implementacije plačnega stebra, kar je dva plačna razreda pod minimalno plačo že zdaj," je dejala.

Po protestnem shodu bodo po njeni oceni prisiljeni nadaljevati sindikalne aktivnosti. "Danes nam je minister dal jasno vedeti, da ne bomo ničesar dosegli in da kaj se gremo, da hodimo na ulico. Ampak to je naša pravica," je dejala.

Foto: Žiga Krančan Položaj medicinskih sester je po današnjih pogajanjih komentiral tudi podpredsednik zdravniškega sindikata Gregor Zemljič. "Srednje medicinske sestre, na katerih je do nedavnega temeljila zdravstvena nega, predstavljajo skupino, ki je bila razvrednotena tako strokovno kot finančno. Če bomo v tej smeri nekaj naredili, bomo zelo veliko pripomogli zdravstvenemu sistemu kratko- in srednjeročno," je ocenil. Zdravniki shod podpirajo, če bo miren in dobronameren. "Imajo pravico sindikalnega boja, s tem nimamo težav," je dodal.

Sindikat Bešič Loredanu: Za mizo smo sedeli dneve, tedne, mesece, pa nismo prišli nikamor

Udeleženci protesta so se ob 14.30 začeli zbirati na Trgu republike, kjer jih je pred parlamentarno stavbo pozdravila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Nekaj pred 15. uro so se podali proti vladnem poslopju, kjer so napolnili Gregorčičevo ulico.

Zaposleni v zdravstveni negi, med katerimi so medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji, reševalci, babice in negovalci, so svoje nezadovoljstvo izrazili z glasnimi žvižgi in številnimi transparenti. Na njih je denimo pisalo Ignoranca in poniževanje nista pot do dialoga; Medicinski sestri skrb in empatija ne plačujeta položnic; Ogrožena zdravstvena nega, ogrožen bolnik, ogrožena medicinska sestra ter Golob, čas je, da si zamrzneš krila. Podpreti so jih prišli tudi reševalci z reševalnimi vozili in sirenami.

Pred vladno palačo je zbrane nagovorilo vodstvo sindikata. Generalni sekretar sindikata Marjan Meglič je bil kritičen do izjav ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da bodo "vse reševali za mizo". "Za mizo smo sedeli dneve, tedne, mesece, pa nismo prišli nikamor. Ne moremo verjeti tem besedam. Tukaj smo, da pokažemo, da smo enotni, da držimo skupaj," je dejal. Prepričan je, da zdravstvene reforme brez medicinskih sester ni in je tudi ne bo.

"Žalostno je, da so se medicinske sestre morale podati na pot dokazovanja"

Po oceni predsednice sindikata Slavice Mencingar je žalostno, da so se medicinske sestre morale s protestom podati "na pot dokazovanja, kdo smo, kaj smo in koliko smo vredne v tem sistemu". Tudi ona se je obregnila v ministrove izjave, da je zdravstvo treba obravnavati kot celoto. "Medicinske sestre smo del te celote, ampak le takrat, ko je treba delati 24 ur na dan, vse dni v letu. Brez nas ni zdravstva," je dejala.

Zbrane so nagovorili in jim izrazili podporo tudi predsednik konfederacije javnega sektorja Branimir Štrukelj, predsednica stanovske Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman, pa tudi predstavnika civilne iniciative Glas ljudstva in Srebrne niti.