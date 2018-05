Bankomata v Krškem so se lotili z eksplozivom

Neznani storilci so danes ponoči okoli druge ure v Krškem poškodovali bankomat, nameščen na zunanji strani prodajalne. Na bankomatu so najprej povzročili eksplozijo, nato pa se z avtomobilom še zapeljali v vrata trgovine.

Incident se je zgodil na Cesti 4. julija. Storilci so odtujili denar in pobegnili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in druge aktivnosti, ki bi lahko vodile v izsleditev osumljencev, so še zapisali na PU Novo mesto.