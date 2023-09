Avstrijci ostro: To je enostavno neodgovorno ravnanje Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v današnji izjavi izpostavil Kaiser, je zgodovina jasno pokazala, da jedrske elektrarne predstavljajo neobvladljivo varnostno tveganje, ki ima lahko uničujoče posledice. To po njegovih besedah še posebej velja za Krško, ki leži na potresno ogroženem območju.

"Ne glede na to, kako majhna je možnost, moramo izkoristiti vse možnosti na deželni, državni in nenazadnje evropski ravni, da zaščitimo interese našega prebivalstva, zlasti naših otrok," je dejal.

"Popolnoma nesprejemljivo in enostavno neodgovorno"

Schuschnig je gradnjo jedrske elektrarne na potresnem območju izpostavil kot "popolnoma nesprejemljivo in enostavno neodgovorno". Če bo Slovenija načrte uresničila, bo avstrijska Koroška po njegovih besedah izčrpala vsa pravna in politična sredstva na vseh ravneh, da to prepreči.

Avstrija širitvi obstoječe krške nuklearke, ki je približno sto kilometrov oddaljena od avstrijsko-slovenske državne meje, ali gradnji nove nasprotuje že nekaj časa. Kot opozarjajo v severni sosedi, jedrska energija ni varna in predstavlja ogromna tveganja. Slovenijo so pozvali, naj poišče alternativne vire energije.

Slovenija glede nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) še ni sprejela nobene konkretne odločitve. Trenutno se govori o možnosti 2.400-megavatnega reaktorja ali dveh reaktorjev. V igri so ameriška, francoska in južnokorejska tehnologija.

Objekt v najboljšem primeru, torej ob ustrezni prilagoditvi zakonodaje in maksimalni pospešitvi postopkov, ne bo postavljen prej kot leta 2037, ko bi ga tudi priključil. Ob tem je povsem mogoč tudi referendum.

V ponedeljek se bo na ustanovni seji sestala delovna skupina za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jek 2, ki jo je vlada ustanovila septembra.