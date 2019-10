Za direktorja AVP prispelo šest kandidatur

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidat mora imeti najmanj deset let delovnih izkušenj. od tega najmanj sedem let vodstvenih.

Na razpis za novega direktorja Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) je do konca razpisnega roka, ki se je iztekel v ponedeljek, prispelo šest prijav, so za STA povedali na agenciji. Kot so še dodali, bo kandidature pregledal svet agencije pod vodstvom Jureta Prestorja. Po predčasni razrešitvi Igorja Velova AVP začasno vodi Vesna Marinko.