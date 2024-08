Kot je ATVP zapisala v današnji objavi na svoji spletni strani, so na agenciji v zadnjem času prejeli prijave fizičnih oseb. Že konec julija je ATVP objavila opozorilo zaradi povečanja števila klicev ponudnikov brez licence.

ATVP ne glede na pravni okvir – med drugim se bo 30. decembra letos v celoti začela uporabljati uredba o trgih kriptosredstev, ki naj bi s povečanjem preglednosti in vzpostavitvijo celovitega okvira za izdajatelje in ponudnike storitev zaščitila vlagatelje – svetuje previdnost pri poslovanju s kriptosredstvi, še posebej v primeru obljubljenih visokih zaslužkov v kratkem času in brez tveganj.

"Primeri zahtev po dodatnih plačilih pred izvedbo transakcije so pogosto povezani s prevaro. Pred nakupom kriptosredstev upoštevajte več pomembnih tveganj, vključno z volatilnim, likvidnostnim, tehnološkim in operativnim tveganjem in možnostjo vpletenosti v kriminalne dejavnosti," so zapisali v ATVP.

Svetujejo poslovanje izključno z osebami, ki imajo dovoljenje nadzornega organa za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Seznami teh oseb so dostopni na spletnih straneh ATVP in Banke Slovenije.