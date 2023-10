Argeta, Mercator in Pekarna Grosuplje združeni v projektu Slovenski kruh

Oglasno sporočilo

Argeta in Mercator sta ponovno združila moči pri ustvarjanju zgodb sodelovanja z lokalnimi partnerji. Tokrat se projektu pridružuje Pekarna Grosuplje in tako v oktobru ekskluzivno na police Mercatorja prihaja nov izdelek - Slovenski kruh.

Foto: Mercator

Argeta je že krepkih 20 let poznana kot dobra stran kruha in prav kruh je tisti, ki ji je omogočil, da je postala mesna in ribja pašteta številka 1 v Evropi. Zato se je Argeta lani zahvalila vsem, ki pečejo kruh, letos pa je prav zaradi te pekovske mojstrovine še več pozornosti posvetila ohranjanju in zaščiti lokalnih semen.

Naša kulturna dediščina je most, ki povezuje preteklost s sedanjostjo. Dragocena znanja in vrednote iz preteklosti nas še danes učijo, kako pomembna je skrb za ohranjanje naših lokalnih virov.

S pomočjo priznanega etnologa Janeza Bogataja in poglobljenim raziskovanjem bogate domače krušne dediščine je Argeta ponovno spletla niti z najboljšim sosedom Mercatorjem in jih povezala v skupno zgodbo. Argeta in Mercator sta iz pšenične, koruzne, ržene ter lokalne prosene moke v pečeh Pekarne Grosuplje spekla Slovenski kruh.

Slovenski kruh je skupna obljuba Argete in Mercatorja, da bosta podprla Slovensko rastlinsko gensko banko, ki ščiti in ohranja naša lokalna semena. Tista najdragocenejša bodo shranjena tudi v Svetovni semenski banki, globoko v arktičnem krogu. Ta hrani že več kot milijon kopij najdragocenejših rastlinskih semen z vsega sveta. Tu so semena varna pred vsemi zunanjimi vplivi in katastrofami.

slovenskikruh.argeta.com. Svetovno semensko banko, ki je vkopana več kot 100 metrov globoko v vznožje gore, varuje trajno zamrznjena okolica, poznana kot permafrost. Privoščite si Slovenski kruh s svojo najljubšo Argeto. Poiščite ga ekskluzivno v Mercatorjevih prodajalnah in spoznajte njegovo zgodbo na

Naročnik oglasnega sporočila je MERCATOR D.O.O.