Anketna brezposelnost avgusta ostala na najnižji ravni doslej

Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 34 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, od tega je bilo 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti je bila med moškimi in ženskami enaka, znašala je 3,3 odstotka.

Pri mesečnih ocenah anketne brezposelnosti gre sicer za eksperimentalno statistiko, ki je ocenjena z modelom, zato je manj zanesljiva.