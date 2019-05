Anketa Ninamedie: Na volitvah v državni zbor bi slavila LMŠ pred SDS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LMŠ po izsledkih majske ankete Vox populi ostaja na vrhu lestvice najbolj priljubljenih političnih strank. Na volitvah v državni zbor bi jo podprlo 23,3 odstotka volivcev, sledita pa ji SDS s 17,2 odstotka in SD z 11 odstotki podpore. V parlament bi se uvrstile še Levica, NSi in DeSUS. Delo vlade kot uspešno ocenjuje 58,7 odstotka, kot neuspešno pa nekaj več kot tretjina vprašanih.

Prvim trem strankam sledijo Levica (6,1 odstotka), NSi (4,5 odstotka) in DeSUS (3,1 odstotka). Če odstotke preračunamo v poslanske sedeže, bi LMŠ zasedla 32, SDS 23, SD 15, Levica osem, NSi šest in DeSUS štiri sedeže.

Pod parlamentarnih pragom bi ostale SLS (2,3 odstotka), SNS (1,7 odstotka), SAB (1,5 odstotka) in SMC (0,3 odstotka). Druge stranke bi volilo 1,8 odstotka vprašanih. Vsak peti vprašani (20,2 odstotka) se volitev ne bi udeležil.

Vlado pozitivno ocenjuje skoraj 60 odstotkov vprašanih

Anketa Vox populi tudi tokrat predstavlja rezultate meritev uspešnosti dela vlade in priljubljenosti politikov. Delo vlade kot uspešno ocenjuje 58,7 odstotka vprašanih, 36,6 odstotka pa ga ocenjuje kot neuspešno. Neopredeljenih je bilo 4,8 odstotka vprašanih.

Predsednik republike Borut Pahor je na prvem mestu lestvice najbolj priljubljenih politikov zamenjal premierja Marjana Šarca. Foto: STA

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je premierja Marjana Šarca tokrat zamenjal predsednik republike Borut Pahor. Šarcu, ki je na drugem mestu, sledijo evropska poslanka Tanja Fajon, evropska komisarka Violeta Bulc, predsednik SD in državnega zbora Dejan Židan, poslanka NSi Ljudmila Novak, poslanec SD Milan Brglez in ljubljanski župan Zoran Janković.

Prvo deseterico zaključujeta evropski poslanec Igor Šoltes in predsednik NSi Matej Tonin. Anketo Vox populi je med 14. in 16. majem na vzorcu 700 anketirancev za časnik Dnevnik in RTV Slovenija izvedla agencija Ninamedia.