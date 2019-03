Anketa Mediane: Vladi podpora rahlo padla, LMŠ izgubila petino podpore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladi premierja Marjana Šarca je ta mesec podpora zaradi afer in odstopov nekoliko padla. Še vedno jo podpira večina (52,4 odstotka) vprašanih, dobra tretjina (36,5 odstotka) je z njo nezadovoljna, 11 odstotkov vprašanih pa je neopredeljenih, kaže javnomnenjska raziskava Mediane. Med strankami vodi Šarčeva LMŠ, sledi SDS, tretja je NSi.

Listo Marjana Šarca bi volil vsak šesti (16,6 odstotka), kar je petina manj kot pretekli mesec, SDS pa bi po izsledkih ankete, ki jo je na vzorcu 792 državljanov za POP TV opravil inštitut Mediana, prepričala 15,9 odstotka vprašanih. Na tretje mesto bi se s 6,6 odstotka uvrstila NSi. Tesno ji sledi stranka Levica s 6,5 odstotka podpore.

Socialne demokrate podpira 5,7 odstotka vprašanih, kar bi zadostovalo za peto mesto, šesta bi bila stranka DeSUS (3,3 odstotka). Sledita SAB s 3,2-odstotno podporo in SMC s 3,2 odstotka. Lestvico končujejo SNS (2,8 odstotka) in Pirati (1,7 odstotka).

17,2 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali, 9,8 odstotka jih ne bi izbralo nobene, 2,8 odstotka vprašanih pa na vprašanje ni želelo odgovoriti.

Najbolj priljubljen Pahor, na drugem mestu Šarec

Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik republike Borut Pahor, na drugem mestu mu sledi predsednik vlade Marjan Šarec. Na tretje mesto se je uvrstila evropska komisarka Violeta Bulc, sledi ji evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon, peti je predsednik NSi Matej Tonin. Na šesto mesto se je povzpela poslanka NSi Ljudmila Novak, ki je prehitela evropskega poslanca Igorja Šoltesa. Osma je evropska poslanka Romana Tomc. Deseterico končujeta predsednik SD Dejan Židan in prvak SNS Zmago Jelinčič. Na repu lestvice (od 18. do 20. mesta) ostajajo predsedniki strank SDS Janez Janša, SMC Miro Cerar in DeSUS Karl Erjavec.

