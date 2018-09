Andrej Šiško: To je bil naš namen. Zadevo smo izvedli nadvse uspešno.

Da je šlo za provokacijo, je po njegovih besedah prepoznal tudi preiskovalni sodnik, ki ga je v nedeljo zvečer izpustil na prostost. "Tisti, ki so me v ta zapor spravili, nimajo proti meni ali komurkoli, ki je bil na postroju Štajerske varde, niti enega samega dokaza, da bi mi kakorkoli delovali proti Republiki Sloveniji," je povedal.

"Ljudem sem želel pokazati, kako delujejo mediji, politika in tisti, ki bi morali pri nas skrbeti za varnost - policija, vojska, varnostno-obveščevalne službe. To je bil namen in zadevo smo nadvse uspešno izvedli," je po pisanju Večera dejal Šiško. Na vprašanje, zakaj je bil potreben oborožen postroj, je odvrnil: "Kje ste videli oborožene ljudi? Imitacije air soft pušk so videti kot prave."

"Nikogar ne pozivam k nekemu nasilnemu delovanju, ne ščuvam, ne delam stvari, ki mi jih očitajo, ampak se samo strogo držim ustave Republike Slovenije. Ljudi pa lahko pozivam k temu, da se zbudijo iz spanja in se zavedo, da so suvereni, ne pa, da prepustijo vajeti ljudem, ki jih je izvolila peščica ljudi," je dodal.

Za nobeno nasilno rušenje državne ureditve ni šlo, je poudaril in dodal, da se je vse dogajalo v času, ko je stari predsednik vlade odstopil, nove vlade pa še ni bilo. "Torej nisem imel koga rušiti," je pojasnil.

Na potezi zunajobravnavni senat

Po tistem, ko je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru v nedeljo zvečer za vodjo Štajerske varde Andreja Šiška, ki je osumljen ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, odredil izpustitev na prostost, je zdaj na potezi zunajobravnavni senat tega sodišča. Ta ima od izpustitve naprej 48 ur časa, da pove, ali se strinja z odločitvijo preiskovalnega sodnika.

Tožilstvo je pripor predlagalo zaradi ponovitvene nevarnosti, a je preiskovalni sodnik po zaslišanju privedenega presodil, da glede na predložene dokaze tožilstva ni potrebe za odreditev pripora.

Osumljen ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve

Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora.

Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja domnevne paravojaške enote Štajerska varda na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države. Prav tako naj bi bilo iz fotografij in videoposnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja.

Sodnik odredil 48-urno pridržanje

Šiška, ki je vodja samooklicane Štajerske varde, sicer pa predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah, so policisti aretirali po hišnih preiskavah v četrtek na njegovem domu v Mariboru. V soboto zjutraj, ko so ga s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, je ta zanj odredil 48-urno sodno pridržanje, ki bi se izteklo danes zjutraj.

Po večurnem zaslišanju v nedeljo popoldne pa je preiskovalni sodnik odločil, da se privedenemu odpravi pridržanje, zato so ga v nedeljo zvečer izpustili na prostost.