Andrej Čuš in njegova stranka sta pripravljena na nove volitve

Zeleni Slovenije so po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca pripravljeni na morebitne predčasne parlamentarne volitve, so v stranki sporočili prek svoje strani na družbenem omrežju Facebook. K sodelovanju vabijo tudi druge stranke in gibanja, ki jim je mar za okolje.

V stranki, ki jo od marca 2017 vodi Andrej Čuš, so pripravljeni na predčasne volitve, želijo pa si enotnega nastopa zelenih strank, iniciativ in gibanj. Kot so zapisali, lahko vsak ustanovi svojo stranko, saj je to ustavna pravica in kategorija. "Hkrati pa se zavedamo, da razdrobljenost ne vodi nikamor, še posebej zato, kar številnim kapitalskim in staropolitičnim veljakom ne ustrezamo," so dodali.

Menijo, da se združevanje že obrestuje

Tudi zaradi tega so jeseni 2018 združili tri zelene stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Zeleno koalicijo in Združene zelene v svojo matico - Zelene Slovenije. "Prvi rezultati tega so se poznali na parlamentarnih volitvah 2018, ko je stranka dosegla najboljši rezultat po letu 1996, nadgradila pa ga je s 2,23 odstotka na evropskih volitvah 2019 in s tem resno nakazala kandidaturo na parlamentarnih volitvah in vstop vanj."

Dodali so, da so pred meseci tudi podpisali dogovor o zelenem sodelovanju s SMS – Zeleni Evrope in se že udeležili prvih aktivnosti evropskih zelenih na Finskem in v Belgiji. "Veseli nas, da se sodelovanje krepi in da smo partner evropskega zelenega gibanja."

K sodelovanju povabili tudi druge

Foto: Zeleni Slovenije Sami si želijo povezovanja in enotnega delovanja ter nastopa vseh zelenih sil v Sloveniji in verjamejo, da je to edini način zelenega preboja v Sloveniji.

"Tako smo na civilno družbo, stranke in gibanja, ki imajo v programu zeleno ter aktivne posameznike, naslovili pobudo za sodelovanje in pogovore o sodelovanju. Res je, da smo v preteklem letu z delom na terenu in ustanavljanjem novih odborov dosegli, da imamo danes v članstvu 24 mestnih in občinskih svetnikov ter tudi enega župana – rezultat, s katerim se ne more pohvaliti marsikatera parlamentarna stranka."

V stranki Zeleni Slovenije so že oblikovali volilni štab, ki bo vodil postopke priprav na morebitne predčasne volitve.