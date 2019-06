Globoka država: so sodbe po naročilu dejstvo ali mit? #Argument

Pušnik je prepričan, da so se dogajali nezakoniti prisluhi in provokacije in da so ali pri policiji ali v Sovi tehnično opremo, ki je na razpolago za to, zlorabljali.

- Postanejo žvižgači, ki spregovorijo o pritiskih, žrtve izživljanja svojih šefov?

- Ali globoka država res obvladuje slovensko pravosodje?

Ali predlog ministrstva ogroža obstoj zasebnih vrtcev?

Govorili bomo tudi o spremembah na področju predšolske vzgoje. Ministrstvo za izobraževanje je pripravilo novelo zakona o vrtcih, ki občinam daje možnost, da same določijo višino financiranja zasebnih vrtcev.

Slednje je predlog razburil, pri čemer opozarjajo, da bo v tem primeru veliko zasebnih vrtcev zaprlo vrata ali pa bodo ti dostopni le še bogatim. Postavlja se vprašanje, ali novela ogroža obstoj zasebnih vrtcev pri nas in ali je država, ki kljub sodbi ustavnih sodnikov ne želi financirati zasebnih šol, zanetila novo vojno.

Kaj bo Brglez povedal o svojem nekdanjem šefu?

Zadnji del oddaje bo posvečen notranjepolitičnemu dogajanju. Predsednik SMC Miro Cerar je napovedal umik z vrha stranke na jesenskem kongresu. Poudaril je, da je odločitev sprejel po lastnem premisleku, povsem samostojno, predvsem zato, da omogoči, da bo potreben proces prenove stranke čim bolj neobremenjen. Dodal je, da je to tudi plod premisleka po evropskih volitvah.

Na teh je stranka dosegla zelo slab rezultat, saj so osvojili zgolj 1,6 odstotka glasov. A kljub temu se Cerarja omenja kot morebitnega kandidata za evropskega komisarja.

V oddaji Argument bo dogajanje med drugim komentiral nekdanji poslanec SMC Milan Brglez.