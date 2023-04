Aleja tik pred praznovanjem tretjega rojstnega dne

Oglasno sporočilo

Najboljše novo nakupovalno središče Aleja je tik pred praznovanjem tretjega rojstnega dne, ki ga začenja v ponedeljek, 8. maja . Napoveduje nepozabno, pestro dogajanje in brezplačne koncerte z vrhuncem v petek, 12. maja , ko bodo med drugim nastopili Nipke s skupino The Nipples, priljubljeni kantavtor Vlado Kreslin in Mali Bogovi ter izjemna vokalistka Nina Pušlar.

Direktor Aleje Toni Pugelj ob tretji obletnici najboljšega novega nakupovalnega središča Foto: Sašo Radej

Pripravljajo tudi interaktivno glasbeno predstavo Repki z raperjem Trkajem in dr. Igorjem Saksido, bogate nagrade in posebne letake s številnimi popusti njihovih trgovin in lokalov.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, in sicer tako, da skenirajo kodo QR, ki je skrita po vsej Aleji, in oddajo svoj e-poštni naslov. V žrebu se lahko potegujejo za številne lepe nagrade, kot so e-skiro, vožnja z avtomobilom Volkswagen ID. Buzz ob koncu tedna ali pa darilne bone v vrednosti 300 evrov.

Obiskovalci se bodo lahko zabavali tudi z animacijami z robotkom LEJ 3 in karikaturistom Borisom na Aleji Sky, na strehi pa preizkusili napihljive krogle Body Zorbing in si ogledali tovarno milnih mehurčkov.

Medtem ko je Aleja prejela nagrado za najboljše novo nakupovalno središče na svetu, je prav sedaj nominirana tudi za finalista mednarodnega tekmovanja pri evropskem združenju nakupovalnih središč ECSP Design and Development Awards."To je izreden dosežek za Slovenijo, da si uvrščen na svetovni zemljevid med najboljšimi na svetu. Vesel sem, da je naše nakupovalno središče nominirano za tako ugledno nagrado v konkurenci s tekmeci iz cele Evrope. To dokazuje tudi, da se lahko na področju mednarodnih nakupovalnih središč postavimo ob bok najboljšim. Aleja je s tem ne samo spomenik Ljubljani, ampak tudi simbol najsodobnejših nakupovalnih središč v mednarodnem prostoru," je izpostavil Toni Pugelj, direktor Aleje.

Alejo bodo do sredine leta opremili s fotovoltaičnim sistemom

Do sredine leta bodo Alejo opremili s fotovoltaičnim sistemom. Z vrednostjo investicije v višini 748 tisoč evrov bo moč sončne elektrarne na njihovem najboljšem novem nakupovalnem središču Aleji znašala od 500 do 600 kilovatov in bo imela vsaj 1.225 sončnih panelov. To bo zmanjšalo emisije za 139 ton, kar je enako, kot če bi zasadili 6.395 dreves. Proizvodnja sončne elektrarne na Aleji bo zadostila letnim potrebam po električni energiji za 289 gospodinjstev. Aleji pa ozelenjeno oazo že ima na Aleji Sky, s čimer so ob izgradnji poskrbeli za manjšo mestno toplotno obremenitev in dobro počutje njihovih obiskovalcev.

Sicer ima Aleja od lani sistem upravljanja energije v skladu s standardom EN ISO 50001:2018, ki ga je uspešno certificirala TÜV AUSTRIA. Njihov cilj je, da z učinkovitim sistemom upravljanja energije zmanjšajo porabo in dosežejo trajnostne prihranke. Ob vsem tem je tudi pomembno, da je nakupovalno središče v skladu s smernicami EU na poti k podnebni nevtralnosti in da zasleduje cilje vseh treh kategorij. Optimalno bodo lahko izkoristili obnovljivo energijo, s katero bodo povečali samooskrbo.

V Aleji vedno skrbijo za raznovrstno ponudbo

Pod njihovo streho so se jim letos pridružili še Relax, otroška trgovina Okaidi, ponudba za moške v trgovini Galileo in Sported, prvi doživljajski fitnes v nakupovalnih središčih.

Najboljše novo nakupovalno središče in ozelenjena streha Aleja Sky

Aleja je nakupovalno središče popolnega doživetja, saj lahko poleg klasičnega fizičnega nakupovanja na enem mestu celostno združite doživetje kulinarike, preživljanje prostega časa, druženja, športa in kulture. Odlikujeta ga sodobna arhitektura in jasen moderni koncept, ki ju dopolnjuje tudi posebna streha Aleja Sky, kjer terase na prostem omogočajo edinstveno okolje za športne navdušence. Na 630 kvadratnih metrih velikemu večnamenskemu igrišču je mogoče igrati košarko, rokomet in mali nogomet. Obiskovalci se lahko prav tako odločijo za fitnes na prostem, na voljo so drogovi za dvigovanje, bradlja in druge naprave za kalisteniko. Igrišče še dopolnjujeta 300 metrov dolga tekaška steza in otroško igrišče za brezskrbno igro malčkov. V ta namen vsako nedeljo do konca maja na njihovi strehi potekajo številne športne aktivacije. Ob nedeljah tako Devilsi na multifunkcijskemu igrišču med 14. in 16. uro pripravijo nekaj posebnega. V družbi pravih akrobatov lahko obiskovalci preizkusijo poligon, ki je poln različnih iger in akrobacij. Za malčke in mamice so pripravili nekaj čisto novega, in sicer mini jogo na Aleji Sky. Vsako sredo ob 10. uri v otroškem parku Planet Lollipop poteka mini joga, ki je namenjena dojenčkom in mamicam

Nakupovalna središča SES je lani obiskalo več kot 23 milijonov obiskovalcev

Sicer pa so nakupovalna središča SES v Sloveniji, kamor poleg Aleje Ljubljana sodijo še Citypark in Center Vič Ljubljana, Citycenter Celje in Europark Maribor, v letu 2022 ustvarila za dobrih 660 milijonov evrov prometa in tako zabeležila 20-odstotno rast prodaje glede na leto 2021.

"Nakupovalna središča SES v Sloveniji je obiskalo več kot 23 milijonov obiskovalcev. Lani je imela Aleja več kot 103 milijone evrov prometa in obiskalo jo je več kot štiri milijone obiskovalcev," je poudaril direktor družbe SES Slovenija in direktor Aleje Toni Pugelj.

Desetak praznuje 11. let

Prav tako letos njihov darilni bon Desetak praznuje 11. obletnico obstoja in je brezčasno darilo za vse najbližje. Z njim se lahko nakupuje v vseh petih slovenskih nakupovalnih središčih SES, kar pomeni, da ga lahko unovčite in uporabite v več kot 450 trgovinah in lokalih po vsej Sloveniji.

Nakupovalno središče Aleja upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. Aleja se nahaja na 32 tisoč m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, Alejo Sky z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Septembra 2021 je nakupovalno središče Aleja, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah: v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter na Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 30 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 830 tisoč m2. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot 100 milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. SES je del skupine SPAR Österreich.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.