ALEJA praznuje svoj 1. rojstni dan

Oglasno sporočilo

Ob prvi obletnici v ALEJI za obiskovalce pripravljajo številna presenečenja, popuste in nagradne igre.

Ob prvi obletnici za obiskovalce pripravljajo številna presenečenja, popuste in nagradne igre. Vse to kupce čaka od sobote, 8. maja, do sobote, 22. maja.

Celotno nakupovalno središče se bo prelevilo v pravo mini golf igrišče. Vabljeni na izjemno športno doživetje, ki bo dodatno popestrilo skupne družinske trenutke.

Posebno doživetje vas pričakuje tudi na praznični ALEJA foto točki, kjer boste lahko posneli resne ali zabavne fotografije, ki jih boste lahko poslali tudi svojim prijateljem.

V času praznovanja bo potekala tudi rojstnodnevna nagradna igra, v kateri se bodo obiskovalci lahko potegovali za privlačne nagrade. Letake za sodelovanje v nagradni igri boste dobili v vseh trgovinah in lokalih ob nakupu nad deset evrov oz. ob koncu igranja družinskega mini golfa.

Osemdeset modernih trgovin v tem času obiskovalce vabi s pestro ponudbo oblačil, obutve in drugih izdelkov po nižjih cenah. Ob praznovanju bodo v središču tudi izdali letak z ugodnostmi njihovih trgovin, ki ga bodo poslali na naslove v Ljubljani in okolici.

Poleg nakupovalnih ulic bo poseben prostor praznovanja tudi ALEJA SKY, ki je z odprtimi terasami ponovno zaživela. Privoščite si lahko okusno kosilo v lokalih: Imperio Mexicano, Han, Chianti, Chuty’s, Vino in Ribe, McDonald's in Boul. V pritličju in prvem nadstropju nakupovalnega središča pa vas vabijo Kavarna Zvezda, Teta Frida, Caffe DeLuxe in Neocafe. Tako si lahko privoščite "oddih" od nakupovanja in popijete kavo ali sok ter se razvajate z različnimi sladicami ali odličnim sladoledom.

Na ALEJI SKY bo ob praznovanju nasploh zelo pestro z bogatim glasbenim in športnim programom. Lahko pa se podate tudi na prijeten sprehod po športnem delu ALEJE SKY, od koder je izjemen razgled na Alpe.

Raznolik, razgiban in zanimiv program ob praznovanju pa je samo uvod v še bolj pestro poletje, ki ga ALEJA pripravlja za vse svoje obiskovalce. Vse podrobnejše informacije obiskovalci najdejo na spletni strani www.aleja.si in družbenih omrežjih ALEJE.

Nakupovalno središče je odprto od ponedeljka do sobote med 9.00 in 21.00, medtem ko se Interspar in Müller odpreta že ob 8.00. V soboto so vse prodajalne v središču odprte že od 8.00. Vse dni v tednu, tudi ob nedeljah, pa vabljeni v gostinske lokale na ALEJI SKY, kjer si lahko privoščite tako odličen zajtrk kot tudi pozno kosilo.

Za varnost obiskovalcev je v središču zagotovljeno v največji mogoči meri. Visoki higienski standardi med drugim vključujejo redno razkuževanje, nošenje mask, upoštevanje varnostne razdalje in spremljanje števila obiskovalcev. Higienske ukrepe je pred kratkim tudi certificirala inšpekcijska služba TÜV AUSTRIA.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA, nakupovalno središče Ljubljana Šiška.