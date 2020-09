Afera odrezana roka se zapleta: očeta danes ni bilo na sodišče #video

Danes je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekala zadnja obravnava v sojenju Juliju Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi odrezana roka. Čeprav bi danes morali potekati sklepni govori, so ti odpadli, saj na sodišča ni bilo očeta Abramova. Obravnava se bo nadaljevala jutri.

Na zadnji obravnavi v aferi odrezana roka bi morali danes po napovedih potekati sklepni govori, a so ti zaradi neprisotnosti očeta Sebastiana Abramova, Gorazda Colariča, odpadli. Colaričeva zdravnica je njegovo odsotnost pojasnila z besedami, da ni sposoben eno uro spremljati obravnave.

Sodnica je naprej zoper Colariča odredila prisilno privedbo, a je po tem, ko je Colarič po telefonu zatrdi, da jutri na obravnavo pride, odredbo umaknila. Sodnica je sicer razpisala pet enournih razprav za prihodnje dni.

Kaj jim očita obtožnica?

Obtožnica Juliji Adlešič in njenemu partnerju Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić in Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Abramov in Adlešičeva sta zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani v priporu.

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca Kičina to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti bi se ji je obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.