Academia obeležila 30. obletnico delovanja s svečano podelitvijo diplom

Poslovni sistem Academia je v četrtek, 14. marca 2024, slavnostno obeležil 30. obletnico delovanja s svečano podelitvijo diplom 73 višješolskim diplomantkam in diplomantom strokovnih programov Ekonomist, Gradbeništvo, Informatika, Strojništvo, Varovanje in Medijska produkcija . Diplomantka leta 2024 je postala ekonomistka Urša Rakovič .

Slavnostnega dogodka so se poleg diplomantov in predavateljev Academie udeležili številni deležniki, predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Štajerske gospodarske zbornice, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in predstavniki partnerskih delodajalcev.

Foto: ACADEMIA D.O.O.

Štajerska gospodarska zbornica je poslovnemu sistemu Academia podelila priznanje za 30 let uspešnega delovanja. Kot vrhunec dogodka pa je direktor Academie Žan Dapčevič razglasil vzpostavitev 30 tisoč evrov vrednega štipendijskega sklada za mlade talente z manj priložnostmi, s čimer Academia nadaljuje svojo tradicijo družbeno odgovornega delovanja. Ta poteza odraža institucionalno zavezo k izobraževanju in podpori skupnosti, ki so jo zasnovali in vzgajali ustanovitelji Academie.

Praznovanje 30. obletnice delovanja Academie tako ni le priložnost za ponos na pretekle uspehe, temveč tudi zaveza k nadaljnjemu delovanju v duhu inovativnosti, družbene odgovornosti in srčnosti, ki jih je Academia vedno zagovarjala.

BLAŽ CVAR, PREDSEDNIK OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE: ACADEMIA ŽE 30 LET RAZUME IN KAKOVOSTNO NASLAVLJA POTREBE SLOVENSKEGA IZVOZNEGA GOSPODARSTVA

Osrednji govornik slavnostnega večera, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, je izpostavil pomen višješolskega strokovnega izobraževanja za izvozno malo in srednje gospodarstvo Slovenije, saj to poleg dokvalifikacij omogoča tudi prekvalifikacije, ki se odražajo v nadpovprečni zaposljivosti in enakovrednem nagrajevanju v primerjavi z diplomanti drugih dodiplomskih študijev. Opozoril je, da slovensko zelo internacionalizirano gospodarstvo potrebuje tudi internacionalizirano izobraževanje.

Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Foto: ACADEMIA D.O.O.

Cvar je izpostavil 30-letno kakovostno delovanje Academie, ki jo potrjujejo številne nagrade in priznanja, med njimi diploma odličnosti Skupnosti višjih strokovnih šol, priznanji Andragoškega centra Slovenije, certifikati kakovosti slovenskega inštituta za kakovost in priznanje britanskega regulatorja za 2. najboljšo strokovno šolo v 60 državah sveta. Z izjemno mednarodno vpetostjo z izvajanjem mednarodnih programov in številnimi partnerstvi s slovenskimi delodajalci in partnerskimi institucijami v Evropi in po svetu Academia odpira okno v svet.

V čestitki diplomantkam in diplomantom Academie je izrazil posebno zadovoljstvo nad dejstvom, da je vsak peti diplomant Academie podjetnik.

POSLOVNEMU SISTEMU ACADEMIA PRIZNANJE ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA 30 LET USPEŠNEGA DELOVANJA

Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice, in Žan Dapčevič, direktor Academie Foto: ACADEMIA D.O.O.

Direktorica Štajerske gospodarske zbornice mag. Aleksandra Podgornik je na svečanem dogodku poslovnemu sistemu Academia podelila priznanje za 30 let uspešnega delovanja v Podravju.

VRŠILEC DOLŽNOSTI DIREKTORJA CENTRA ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN PREDSTAVNIK MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE POHVALIL KAKOVOST ACADEMIE

Vršilec dolžnosti direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in predstavnik ministrstva za vzgojo in izobraževanje Aleksandar Sladojević pa je v nagovoru v uvodu diplomantkam in diplomantom prenesel pozdrave ministra za vzgojo in izobraževanja dr. Darja Felda.

Aleksandar Sladojević, v. d. direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Foto: ACADEMIA D.O.O.

Poudaril je aktivno vlogo Academie pri razvoju javno veljavnega in zasebnega višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji kot ene izmed prvih zasebnih višjih strokovnih šol v Sloveniji ter njeno angažiranost v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije.

Pohvalil je kakovostno delovanje Academie, ki se izkazuje skozi elemente odličnosti po standardih kakovostih Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

DIREKTOR ACADEMIE ŽAN DAPČEVIČ DIPLOMANTKAM IN DIPLOMANTOM POUDARIL POMEN ZAUPANJA IN HVALEŽNOSTI

Dapčevič je opozoril na izjemne okoliščine, v katerih je ta generacija diplomantov zaključila svoje študije, ter jih pohvalil za njihovo prizadevnost in uspehe. Posebej je izpostavil, da sta zaupanje in hvaležnost ključni vrednoti, ki bi ju morali negovati tako v osebnem kot profesionalnem življenju.

Žan Dapčevič, direktor Academie Foto: ACADEMIA D.O.O.

Ob 30. obletnici delovanja Academie je Dapčevič delil impresivne dosežke institucije, vključno s številnimi izobraževalnimi programi doma in v tujini, uspešnimi programi usposabljanj za iskanje zaposlitve in močnim sodelovanjem z industrijo. Poudaril je tudi vlogo Academie pri gradnji zaupanja med organizacijami in v družbi.

