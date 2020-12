Pretep v Kočevju: 67-letnik se bori za življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste so v nedeljo okoli 19. ure obvestili o hudo poškodovanem 67-letniku na območju Kočevja, ki ga je po prepiru pretepel 55-letni moški. 67-letnika so z rešilcem kasneje odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.