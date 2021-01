Na mejni prehod Obrežje pripeljal z 2,5 promila alkohola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mejni prehod Obrežje za izstop iz Slovenije je včeraj okoli 22. ure pripeljal 36-letni državljan Srbije, ki je pripotoval iz Švice, kjer ima urejeno začasno bivanje. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu mejni policisti odredili test. V litru izdihanega zraka je imel voznik 1,20 miligrama alkohola.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so včeraj na mejnem prehodu Obrežje obravnavali alkoholiziranega voznika osebnega avtomobila audi A4. 36-letnemu državljanu Srbije je policija po opravljenem testu alkoholiziranosti odvzela prostost in ga odpeljala v prostore za pridržanje.

Voznika bodo danes privedli v postopek pred pristojno sodišče. Policija je ob tem poskrbela tudi za ustrezno namestitev psa pasme rotvajler, ki ga je voznik s seboj prevažal v avtomobilu.