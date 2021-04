Preverite, koliko denarja so od države dobile veteranske organizacije

Minister za obrambo Matej Tonin je danes s predstavniki nevladnih organizacij v javnem interesu, ki delujejo na področju vojnih veteranov in so bili uspešni na javnem razpisu, podpisal pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti za leto 2021. V proračunu Republike Slovenije za leto 2021 so za sofinanciranje veteranskih organizacij zagotovljena sredstva v višini 1,5 milijona evrov.

Gre za pogodbe za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov za leto 2021 z naslednjimi dvanajstimi organizacijami:

Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991, Zveza društev General Maister, Zveza društev in klubov MORiS, Društvo MORiS Kočevska Reka, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Društvo vojnih veteranov Pekre – Ig 1991, Zveza vojnih invalidov NOV Trst, Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec.

Minister @MatejTonin je ob podpisu pogodb izpostavil, da s svojimi dejanji med mladimi ohranjajo spomin na zgodovinska dejanja, povezana z narodno samobitnostjo, obrambo nac. ozemlja, samostojnostjo, kar je še posebej pomembno letos, ko obeležujemo 30 let samostojne 🇸🇮. pic.twitter.com/CXrYvq67bg — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) April 28, 2021

Zahvalil se jim je za širjenje domoljubja

Tonin je v svojem nagovoru izpostavil pomen sodelovanja ministrstva z nevladnimi organizacijami v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Poudaril je, da gre za sodelovanje, ki temelji na spoštljivem in prijateljskem odnosu ter medsebojnem zaupanju.

Predstavnikom organizacij se je zahvalil za njihov pozitivni prispevek k uveljavljanju obrambnega sistema v družbi, širjenju domoljubja in skupnih vrednot med mladimi, predvsem pa za pomoč in sodelovanje pri promociji zaposlitvenih možnosti v Slovenski vojski, vključevanja mladih v prostovoljno služenje vojaškega roka ter vključevanja v pogodbeno rezervo Slovenske vojske.

S tem v zvezi jih je prosil za njihovo nadaljnjo pomoč pri krepitvi našega obrambnega in varnostnega sistema. "Z dejavnostmi, ki jih organizirate skupaj z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami in civilnodružbenimi organizacijami, med mladimi ohranjate spomin na dejanja, povezana z našo zgodovino, nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja in samostojnostjo, ki jo v tem letu, ko mineva 30 let od prelomnih trenutkov, še posebej obeležujemo z različnimi dogodki," je poudaril minister.

Ob tej priložnosti je povedal, da je v sklepni fazi nastajanja Uprava za ohranjanje vojaške dediščine, ki bo združevala tri pomembna področja.