100 ur astronomije ob 100-letnici mednarodne astronomske zveze

V letu 2019 mineva sto let od ustanovitve Mednarodne astronomske zveze, ki povezuje astronome z vsega sveta. V ta namen bodo vse leto po svetu potekale aktivnosti, ki poudarjajo pomen astronomije za izobraževanje, razvoj in povezovanje med narodi. Prvi takšen mednarodni dogodek bo 100 ur astronomije, ki se danes začenja tudi v Sloveniji.

Z dogodkom, ki bo trajal do nedelje, želijo v Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije širiti navdušenje in veselje do opazovanja in raziskovanja vesolja. Kot so zapisali v društvu, k sodelovanju vabijo tudi šole, astronomske krožke, društva in vse, ki bi radi delili navdušenje nad astronomijo.

Že danes zvečer bosta na Astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani brezplačno predavanje o aktivnih galaktičnih jedrih in delavnica opazovanja s teleskopom. V petek popoldne na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici pripravljajo poljudno predavanje o tem, kaj so vedeli o vesolju pred sto leti in kaj vemo danes. Sledila bodo astronomska opazovanja.

Slovenija med 72 državami, v katerih bo potekalo več kot 700 aktivnosti

V soboto predavanje z naslovom Sprehod po vesolju pripravljajo v Mestni hiši v Višnji Gori. Na isti dan dopoldne bo državno tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova priznanja, ki ga organizira omenjeno društvo.

Slovenija se tako v letošnjem letu pridružuje 72 državam, v katerih bo na pobudo Mednarodne astronomske zveze potekalo več kot 700 astronomskih aktivnosti tako na mednarodni kot na državni ravni. V Sloveniji pa bodo letos zaznamovali tudi 70-letnico delovanja Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.