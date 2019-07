Prevaranti avstrijske upokojence opeharili za 2,5 milijona evrov

Dunajske upokojence so trije nepridipravi, ki so se po telefonu izdajali za policiste, prepričali, da jim v hrambo predajo prihranke v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov.

Od novembra so trije moški po telefonu klicali upokojence in se pretvarjali, da so policisti, ki preiskujejo vlome. Da bi jim žrtve verjele, so ponaredili prikazano telefonsko številko, da se je prikazovala kot 133, številka za klic v sili avstrijske policije.

Medtem ko je eden od osumljencev žrtev prepričal, da bodo prihranki varnejši v rokah policije, je sostorilec s ponarejeno policijsko značko prišel po denar. Avstrijska policija je sporočila, da je bilo poskusov prevare več sto, trije pridržani pa so bili uspešni v vsaj 38 primerih.

Evropski kriminalci tovrstno prevaro uporabljajo že mesece, pridržani - dva državljana Srbije in državljan Turčije - pa naj ne bi bili povezani z osumljenci v drugih evropskih državah. Eden od Srbov je krivdo priznal, ostala dva osumljenca pa nista želela odgovarjati na vprašanja policistov.