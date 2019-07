Avstrijci objavili izbor najboljših slovenskih restavracij

Pri Falstaffu restavracije ocenjujejo z največ stotimi točkami, ob tem pa jim glede na število točk prisodijo še tako imenovane vilice: od 95 do sto točk gostilni prinese štiri simbole vilic, od 90 do 94 točk tri, za od 85 do 89 točk prejmejo dvoje vilic in od 80 do 84 točk ene vilice. Letos so Falstaffove vilice podelili kar 76 slovenskim restavracijam, sedem najvišje ocenjenih je prejelo troje vilic.

To so slovenske restavracije, ki so v reviji Falstaff dobile najvišje ocene:

Hiša Franko - 94 točk

Gostilna pri Lojzetu - 93 točk

Hiša Denk - 92 točk

TaBar - 92 točk

Hiša Torkla - 91 točk

Mak - 91 točk

Danilo - 90 točk

