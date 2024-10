Začetek dela brez skrbi – za dober uvod v delo v tem podjetju poskrbijo z mentorji in botri

Nova zaposlitev in s tem povezana sprememba delovnega okolja je za marsikoga precej stresna življenjska situacija. Zato je bistvenega pomena, da podjetja poskrbijo za nove sodelavce ter jih spodbudijo ob prihodu v novo delovno okolje. V Lidlu Slovenija so lahko novinci brez skrbi, saj vsak novozaposleni prejme natančen načrt uvajanja in svojega botra, ki mu pomaga pri začetnem vključevanju v okolje, sodelavci v prodaji in skladišču pa še mentorja, ki je posebej usposobljen za interni prenos znanja.

Skrb za zaposlene se začne že pri uvajanju

V Lidlu Slovenija imajo vzpostavljen poseben način strukturiranega uvajanja – vsakemu novozaposlenemu, tudi dijakom in študentom, je dodeljen boter, novozaposlenemu v prodaji in skladišču pa še mentor, ki novega sodelavca v prvih tednih intenzivno uvaja v delo. Uvajanje poteka v skladu z načrtom uvajanja, ki je vsebinsko in časovno prilagojen posameznemu delovnemu mestu. Da je uvod bolj prijeten, pa vsi Lidlovi novozaposleni prejmejo tudi paket dobrodošlice in delo začnejo s t. i. Lidlovim pozdravnim dnevom.

"Veliko kandidatov, s katerimi se srečamo, nima izkušenj z delom v trgovinski panogi, a kljub temu pri nas vidijo dobro zaposlitveno priložnost, mi pa pri njih potencial. Pomanjkanje delovnih izkušenj, predvsem za zaposlitev v prodaji in skladišču, pri nas ni ovira. Z odličnim načrtom usposabljanja, ki ga zagotovimo vsakemu novemu zaposlenemu, uvajanje na posamezno delovno mesto poteka učinkovito," razlaga Mojca Veselko, vodja recruitinga v Lidlu Slovenija.

Program mentorstva, ki novincem olajša začetek dela

Vloga mentorja je v podjetju izjemnega pomena, saj ti poskrbijo, da se novozaposleni lažje in hitreje privadijo na novo delovno okolje. Mentorji v podjetju so tisti zaposleni, ki imajo veliko strokovnega znanja, so angažirani za delo in imajo dobre komunikacije veščine. Da zaposleni postane mentor, mora po predlogu svojega nadrejenega najprej opraviti usposabljanje, odgovornost te vloge pa je tudi dodatno finančno nagrajena.

"Vloga mentorice mi je bila zaupana kmalu po zaposlitvi, kar me je presenetilo. V tem vidim veliko odgovornost in trudim se, da svoje znanje na čim boljši način predam novim sodelavcem in jim olajšam obdobje uvajanja," o mentorstvu pravi Amila Hodžić, prodajalka in mentorica novozaposlenim v eni izmed Lidlovih trgovin na Obali.

S strategijo Dober lajf do zadovoljstva zaposlenih

Poleg skrbnega uvajanja novozaposlenih z botri in mentorji v Lidlu skrbijo tudi za stalen karierni in osebni razvoj svojih zaposlenih. Tako so jim vsako leto na voljo obsežna nadaljnja usposabljanja in izobraževanja – od vodenih tečajev (prek spleta ali v živo), delavnic in srečanj, periodičnih šolanj do praktičnega in kombiniranega učenja, nemalo pa je tudi priložnosti za napredovanje.

Vse to je del strategije Dober lajf, s katero si v podjetju prizadevajo za krepitev zdravja, dobrega počutja, zadovoljstva in razvoja ter skrbijo za zagotavljanje privlačnih delovnih pogojev, ki pripomorejo k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.