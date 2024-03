Toliko bi imeli, če bi vlagali v bitcoin vse od zadnje razpolovitve

Foto: Shutterstock

Poleg tega se aprila pričakuje razpolovitev bitcoina, dogodek znan kot "halving", ki zmanjša količino novih bitcoinov. To lahko poveča zanimanje za bitcoin in s tem njegovo vrednost.

Obstaja torej nekaj glavnih razlogov za nedavno rast cene bitcoina, in sicer:

možnost nakupa bitcoin ETF-skladov pri ameriških investicijskih družbah od januarja,

razpolovitev bitcoina v aprilu in

pozitivne napovedi za leto 2024.

Ameriški investicijski velikani so dobili dovoljenje za bitcoin ETF-sklade. Kaj to pomeni?

Kaj je promptni bitcoin ETF-sklad?

Bitcoin ETF-sklad je nov finančni produkt, ki združuje tradicionalne indeksne sklade s trgom kriptovalut. ETF-sklad sledi ceni bitcoina, kar olajša vlaganje in omogoča manj zapletenosti. Tako kot pri tradicionalnih skladih, ki kotirajo na borzi, se bitcoin ETF-skladi trgujejo na borzah vrednostnih papirjev.

Vlagatelji preprosto kupijo delnice tega sklada prek običajnega borznega posrednika. To pomeni, da je vlaganje v bitcoin prek ETF-skladov veliko lažje kot običajno vlaganje v kriptovalute, kjer morate imeti svojo kriptodenarnico in račun na kriptoborzi.

Kaj pomeni sprejetje ETF-skladov za bitcoin?

Sprejem promptnih bitcoin ETF-skladov olajša nakup bitcoina za vlagatelje, ki prej niso bili aktivni na področju kriptovalut. Množični prilivi v bitcoin ETF tako povečujejo povpraševanje in potencialno ceno. V prvih dveh mesecih leta 2024 so pritegnili kar 17 milijard dolarjev, kar je približno 300 tisoč bitcoinov.

V prihodnjih mesecih in letih pričakujemo, da bo še več denarja vloženega v te sklade. Mnogi so že dodelili odstotek ETF-skladov v svoje pokojninske sheme, finančni svetovalci pa jih začenjajo priporočati kot način za diverzifikacijo finančnih portfeljev.

Če razmišljate o dodajanju bitcoina v svoj investicijski portfelj ali vlaganju v kriptoindeksni portfelji, proučite kripto strategije na ICONOMI !

Naslednja razpolovitev bitcoina v drugi polovici aprila

Kaj je razpolovitev bitcoina in kako je v preteklosti vplivala na njegovo vrednost?

Razpolovitev bitcoina je dogodek, ki prepolovi nagrado za rudarjenje novih blokov in posledično vodi do zmanjšanja količine novih bitcoinov na trgu. To se zgodi glede na to, kako aktivno poteka rudarjenje bitcoina: več kot je rudarjenja, prej se zgodi.

Zakaj se to zgodi? Vsaka štiri leta se nagrada za rudarjenje bitcoina prepolovi, da se omeji število novih bitcoinov in se tako nadzira inflacija ter povečuje redkost bitcoina. Ta mehanizem je vkodiran v osnovni protokol bitcoina. To je pomembno razumeti, ker ta dogodek vpliva ne samo na rudarje, ampak tudi na količino novih bitcoinov, ki prihajajo na trg, ter na njihovo ceno in povpraševanje.

Ko so bitcoin omrežja začela delovati leta 2009, je bila nagrada za rudarjenje določena pri 50 bitcoinih na blok. To pomeni, da bi, če bi imeli dovolj moči za rudarjenje celega bloka sami, prejeli nagrado 50 bitcoinov. Po rudarjenju vsakih 210 tisoč blokov se ta nagrada prepolovi, kar imenujemo razpolovitev bitcoina oziroma "bitcoin halving".

Prva taka razpolovitev bitcoina se je zgodila 28. novembra 2012, ko se je nagrada za rudarje zmanjšala s 50 BTC na 25 BTC. Po začetnem obdobju negotovosti je cena bitcoina narasla, v naslednjem letu do 1.170 dolarjev.

Druga razpolovitev je potekala 9. julija 2016, ko je bila cena bitcoina približno 640 dolarjev. Nagrada se je prepolovila na 12,5 BTC in decembra 2017 je nastopil bikovski trend, saj se je cena povzpela na 19.650 dolarjev.

Tretja razpolovitev se je zgodila 11. maja 2020, pri ceni okoli osem tisoč dolarjev. Do novembra 2021 je bitcoin dosegel rekordno vrednost 67.500 dolarjev. Od takrat je nagrada za rudarjenje 6,25 BTC.

Ob pregledu teh vzorcev lahko opazimo, da po vsaki razpoloviti cene bitcoina na splošno rastejo, čeprav sprva običajno padejo. Vsaka prepolovitev je povzročila posebna nihanja v ceni, vendar so vse sčasoma privedle do rasti vrednosti.

Po sedanjih napovedih naj bi naslednja razpolovitev bitcoina potekala v začetku aprila letos, nagrada za rudarjenje pa se bo prepolovila s 6,25 na 3,125 BTC. Pričakuje se veliko zanimanja in špekulacij v kriptoskupnosti in med drugimi vlagatelji. Razlog je preprost – v preteklih ciklih je vsaka razpolovitev bitcoina prinesla velik porast njegove cene in začetek bikovskega trenda.

Koliko bi zaslužili, če bi kupili bitcoin ob zadnji razpolovitvi?

Bitcoin se je trgoval za približno osem tisoč dolarjev v času zadnje razpolovitve 11. maja 2020. Nato je novembra 2021 dosegel rekordno vrednost približno 69 tisoč dolarjev.

V času pisanja tega članka je cena enega bitcoina približno 63 tisoč dolarjev, kar pomeni, da je cena bitcoina od maja 2020 narasla za 687,5 odstotka. Če bi v času razpolovitve kupili bitcoin v vrednosti deset tisoč dolarjev, bi bila vaša naložba zdaj vredna 78.750 dolarjev. Za primerjavo: če bi isti znesek leta 2020 vložili v ameriški indeks S&P 500, bi zdaj imeli 14.566,79 dolarja, kar pomeni, da bi ustvarili 45,67-odstoten donos.

Pozitivne napovedi za leto 2024

Za leto 2024 so napovedi o ceni bitcoina različne. Nekateri špekulirajo, da se bo letna stopnja inflacije bitcoina zmanjšala na manj kot 1, medtem ko drugi opozarjajo, da povišanje cene po razpolovitvi ni zagotovljeno.

Trenutni kripto bikovski trend predstavlja neprimerljive priložnosti za vlagatelje. Razlogi za večje zanimanje so razpolovitev bitcoina, institucionalni prilivi in regulativen razvoj, kot je odobritev bitcoin ETF-skladov. Čeprav zgodovinski vzorci in tržna dinamika zagotavljajo dragocene vpoglede, je pomembno, da raziskujete in preudarno trgujete s kriptovalutami.