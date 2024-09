To so stroški in prejemki, ki jih delodajalci ne smete pozabiti!

Zaposleni imajo poleg osnovne plače pravico do povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov. Ti dodatni prejemki vključujejo povračilo stroškov prehrane, prevoza, dnevnic za službene poti ter posebne prejemke, kot so jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč in odpravnine. Davčna uredba 2024 določa, pod kakšnimi pogoji so ta povračila neobdavčena in kako jih morajo delodajalci obračunati. Pomembno je, da kot delodajalci te smernice upoštevate, saj lahko nepravilnosti privedejo do dodatnih davčnih obremenitev.

Povračilo stroškov – nadomestilo za malico

Delodajalci so dolžni povrniti stroške prehrane za zaposlene. Višina minimalnega nadomestila za prehrano med delom se razlikuje med gospodarstvom in javnim sektorjem. V gospodarstvu znesek običajno temelji na veljavni kolektivni pogodbi. Lahko pa se podjetja odločijo tudi za višji znesek – odvisno od finančne zmogljivosti in internih dogovorov.

Za leto 2024 je določeno, da se delodajalec lahko izogne davkom na povračilo do 7,96 EUR na dan za delavca, ki je prisoten na delu vsaj štiri ure dnevno. V primeru, da zaposleni opravi več kot deset ur dela v enem dnevu, lahko delodajalec izplača povračilo v višini do 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti​. Takšno povračilo stroškov je pomembno za zagotovitev, da zaposleni prejmejo ustrezno podporo pri kritju svojih dnevnih stroškov prehrane.

Stroški prevoza na delo in z dela ter terenski dodatek

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je ključen element, saj veliko zaposlenih porabi znatne vsote za prevoz na delovno mesto. V letu 2024 je prišlo do pomembnih sprememb, ki vplivajo na obračunavanje in povračilo teh stroškov. Po novi davčni uredbi potni stroški na delo znašajo 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Za delavce, ki uporabljajo javni prevoz, velja omejitev 140 EUR mesečno kot neobdavčen znesek.

Poleg tega imajo delavci, ki delajo na terenu (zunaj sedeža podjetja), pravico do terenskega dodatka. Pravica do terenskega dodatka ni določena v ZDR-1, temveč v posameznih kolektivnih pogodbah. Ta dodatek zagotavlja kritje dodatnih stroškov, ki jih prinaša delo na oddaljenih lokacijah. Višina neobdavčenega zneska je odvisna od tega, ali delavcu zagotovite prenočišče in prehrano, pa tudi od dejstva, ali delavec že prejema nadomestilo za ločeno življenje.

Dnevnica in službena pot (v domovini in tujini)

Pri službenih potovanjih v Sloveniji in tujini so delavci upravičeni do dnevnic, ki so oproščene davkov do določenih višin, odvisno od trajanja poti. Za potovanja v Sloveniji, daljša od 12 ur, znaša dnevnica 27,81 EUR​. Če potovanje traja med osem in 12 ur, znaša neobdavčena dnevnica 13,88 EUR. Pri potovanjih v tujino se višina dnevnic prilagodi glede na državo destinacije. Za točno določitev je treba preveriti Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino ali se posvetovati s pravnim strokovnjakom.

Povračilo stroškov – nekateri drugi prejemki iz delovnega razmerja

Zaposleni so upravičeni tudi do drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč in odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja. Neobdavčen znesek jubilejne nagrade ni več fiksen, temveč se določi v odstotku zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Neobdavčen znesek za izplačila od 1. marca 2024 je tako znašal 666,29 EUR za deset let delovne dobe. Solidarnostna pomoč, ki se izplača v primeru naravnih nesreč ali hude bolezni delojemalca, lahko znaša tudi do 2.500 EUR brez obdavčitve​. Odpravnine ob prenehanju zaposlitve pa so v veliki meri odvisne od delovne dobe, kolektivne pogodbe in drugih okoliščin. V takšnih primerih predlagamo individualno pravno svetovanje za podjetja, ki vam bo pomagalo razjasniti dileme.

