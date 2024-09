Spreminjajo se pogoji za lastnike sončnih elektrarn z netmeteringom – kateri dobavitelj ima najboljše pogoje?

V neodvisni raziskavi smo v Zavodu PK do dobaviteljev pristopili kot lastniki konkretne sončne elektrarne in pridobili njihove konkretne ponudbe. Ker se med seboj precej razlikujejo, je smiselno izbrati možnost, ki ustreza posameznemu gospodinjstvu. Predstavljamo različne možnosti glede na okoliščine uporabnikov.

Nove stranke sprejemajo le pri sedmih dobaviteljih

Pri morebitni menjavi dobavitelja električne energije je prva dilema že to, ali ga je sploh mogoče zamenjati. Ob našem preverjanju so nove stranke sprejemali le pri sedmih od devetih dobaviteljev.

V Bisolu so navedli, da ponudbe za uporabnike s samooskrbo po stari uredbi nimajo, pri Elektro energiji so nas preusmerili na GEN-I. V nadaljevanju smo zato primerjali preostalih sedem ponudnikov.

Kje vse med dobavitelji prihaja do razlik?

Čeprav je prodaja viškov ustvarjene elektrike za fizične osebe tvegana, saj Furs to obravnava kot delo na črno, za katerega so zagrožene visoke denarne kazni, so pri dobavitelju Energija plus vseeno predstavili možnost, da lahko pri njih viške dejansko prodamo. Lanske bodo odkupovali po dobrih pet centov na kilovatno uro, za letošnje je cenik še v pripravi, a bo odkupna cena letos najverjetneje nižja.

Zakon namreč določa, da lahko tudi končni odjemalec s samooskrbo kot fizična oseba opravlja dejavnost proizvajanja električne energije in prodaja viške, ne da bi ustanovil podjetje, če tako želi. Vzpostavljena je posebna evidenca teh oseb pri Ajpesu. Za uvrstitev v bilančno skupino je treba skleniti pogodbo, za katero mora imeti proizvajalec urejen pravni status, v nasprotnem primeru krši določbe zakona, ki ureja preprečevanje opravljanja dejavnosti na črno. Fizična oseba pridobi ustrezni status z vpisom v register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.

Ustvarjene viške lahko tudi prenašate v naslednje koledarsko leto ali na drugo merilno mesto, kar omogočajo dobavitelji SunContract, Ngen, Moon in ECE. Pri drugih treh vprašanih dobaviteljih viškov praktično ne morete izkoristiti.

Razlike med dobavitelji so tudi pri: ceni energije, ki jo dobavljajo za odjem iz omrežja,

fiksnih stroških, ki jih zaračunavajo ponudniki, pri nekaterih ponudnikih pa tudi v

začetni investiciji ob menjavi dobavitelja.

Pri preračunu niso upoštevane omrežnina in druge dajatve, ki jih predpisuje država in so pri vseh ponudnikih enake. Kot ceno elektrike smo upoštevali neregulirano ceno električne energije. Trenutno sicer 90 odstotkov električne energije gospodinjstva prejmejo po regulirani ceni, ki je prav tako enaka za vse dobavitelje. Za preostanek po izteku vladnega ukrepa celotno ceno določa dobavitelj.

Pri menjavi dobavitelja bodite pozorni tudi, da v primeru menjave med letom, takrat izvedejo tudi izredni letni poračun. Pri nekaterih dobaviteljih je zato smiselno počakati na konec koledarskega leta in spremembo izvesti takrat.

Koriščenje viškov, ki jih ustvari sončna elektrarna

Trije od sedmih dobaviteljev (E3, Petrol in GEN-I) sploh ne predvidevajo koriščenja viškov. Pri Petrolu ob presežku viškov glede na odjem uporabnik na njihovo kartico prejme bon v višini 40 evrov, in sicer ne glede na to, koliko viškov je proizvedla njegova elektrarna. Pogoj je sicer, da je uporabnik odjemalec Petrola vsaj eno leto. GEN-I za vsako polno megavatno uro proizvedenih viškov mesečni strošek zniža za 1,22 evra.

Štirje ponudniki (Ngen, Moon, SunContract in ECE) omogočajo prenos viškov v naslednje leto ali na drugo merilno mesto, ki mora biti ob tem pri istem dobavitelju električne energije, v primeru ECE mora biti tam tudi plačnik računov oziroma lastnik sončne elektrarne. ECE sicer omogoča prenos 50 odstotkov viškov, Ngen prenos 80 odstotkov, Moon 65 odstotkov priznanih viškov, pri SunContractu pa prenašate 100 odstotkov viškov, a je pomembno tudi, kdaj in kako jih boste porabili.

Pri tem je pomembno razumeti, da Moon priznava viške le do višine količine elektrike, ki je bila odvzeta iz omrežja. Sami sicer pojasnjujejo, da dimenzionirajo sončne elektrarne tako, da veliko viškov ne ustvarjajo, a pomeni to za lastnike sončnih elektrarn spodbudo k neracionalnemu obnašanju v zimskih mesecih, saj bodo svoje viške bolje izkoristili, če bodo pozimi porabili več elektrike. Prenašate torej lahko 65 odstotkov priznanih viškov, a so priznani le viški do višine prejete elektrike iz omrežja.

SunContract ima ravno obratno politiko in bo tako letos kot prihodnje leto stoodstotno priznal proizvedene viške (ena kilovatna ura za eno kilovatno uro). Prejemniku viškov se bo tako cena energije v količini teh znižala od 50 do 100 odstotkov, odvisno od tega, kdaj jih bo koristil. SunContract uporabnike s tem motivira, da viške koristijo takrat, ko se to tudi omrežju najbolj izplača.

Če bo ustavno sodišče potrdilo SunContractovo zahtevo, v kateri podjetje utemeljuje, da gre za neustaven poseg spremembe pravil, bo najverjetneje tudi poraba viškov mogoča z večjim popustom, med 80 in 100 odstotki, torej bo praktično brezplačna tudi za porabnike.

Razlike v stroških

Pri fiksnih stroških je treba upoštevati tudi omrežnino in dajatve, ki jih zaračunava država in so pri vseh ponudnikih enake, zato smo jih iz primerjave izključili, da so razlike med ponudniki jasnejše.

Brez posebnih mesečnih stroškov, ki jih plačujejo lastniki sončnih elektrarn po starem sistemu, so trenutno pri Ngenu, ECE in Moonu. Moon naj bi v bližnji prihodnosti uvedel naročnino na aplikacijo za krmiljenje naprav prek pametnega telefona, ki bo znašala nekaj evrov na mesec. Pri preostalih ponudnikih se znesek giblje okoli dveh evrov (Energija plus 2,03 evra, Petrol in E3 2,42 evra in GEN-I 2,43 evra), razen pri SunContractu, kjer so s septembrom uvedli mesečni strošek 36,60 evra. Ob tem so svojim uporabnikom pojasnili, da je dodaten strošek poslovanja posledica sprememb pravil za delovanje trga z električno energijo državnega Borzena, zaradi česar so bili prisiljeni uvesti dodatni strošek. Spremenjena pravila sicer tudi izpodbijajo na ustavnem sodišču. Podražitvi se uporabniki lahko izognejo z enkratno investicijo v SunContractov sistem za upravljanje sončne elektrarne. Ta za fizične osebe znaša 382,16 evra in se povrne v približno enem letu, saj bo uporabnik tako na računih za električno energijo plačeval 36,60 evra mesečno manj.

Drugi dobavitelji za zdaj svojih pavšalnih stroškov še ne dvigujejo. Neuradno so ob našem povpraševanju za spremembo dobavitelja tudi nekateri drugi dobavitelji navedli, da se to pri njih utegne zelo verjetno zgoditi po novem letu.

Stroški ob prehodu

Ko razmišljate o menjavi dobavitelja, je pomembno vedeti tudi, da ponekod s prehodom nastopijo tudi enkratni stroški, ki niso nujno nizki.

Pri Ngenu je treba vgraditi njihov pametni števec, kar stane 733,65 evra. Če nameravate viške prenašati na drugo lokacijo, se znesek podvoji (1467,30 evra), saj je treba pametni števec namestiti tudi na drugem odjemnem mestu. Pri Moonu je treba poleg vgradnje Ngenovih števcev kupiti še napravo OptiMOON, kar stane še 751,62 evra. Če želi uporabnik viške prenašati na drugo mesto, začetna investicija nanese 2218,92 evra. Pri SunContractu mora fizična oseba s staro samooskrbo, ki se ne odloči za dokup njihovega sistema za upravljanje elektrarne, ob prehodu plačati 199 evrov kot pristopnino k njihovi energetski tržnici. Mora pa ob tem prejemnik viškov – fizična oseba – plačati tudi pristopni strošek 49 evrov, da lahko te viške koristi.

Petrol, GEN-I, ECE, Energija plus in E3 stroškov ob prehodu ne zaračunavajo.

Cena električne energije

Cene elektrike za odvzem iz omrežja (če je uporabnik porabi več, kot jo proizvede njegova sončna elektrarna) so med ponudniki razmeroma podobne, tudi ko govorimo o delu, ki ni reguliran. Cena se večinoma giblje med 0,19 evra na kilovatno uro (Petrol, GEN-I, SunContract, Ngen, E3) in 0,20 evra na kilovatno uro (Moon, ECE in Energija plus).

Foto: Zavod PK

Izračuni v praksi

Za lažjo predstavo smo pripravili tudi nekaj primerov sončnih elektrarn. Od velikosti elektrarne in količine viškov, ki jih pridela, je namreč odvisno, h kateremu dobavitelju se uporabniku najbolj izplača preklopiti. Ker se nekaterih spremenljivk ne da popolnoma natančno določiti, saj so odvisne od ravnanja uporabnikov in razmer na trgu, so stroški oziroma dobički podani v razponu. Razpon pomeni, da je od okoliščin in v nekaterih primerih tudi proaktivnega ravnanja uporabnika odvisno, koliko bo prihranil s proizvedenimi viški. V zadnjem stolpcu prikaza je upoštevan povprečen prihranek za uporabnika.

V stolpcu v prvem letu smo upoštevali celoten začetni strošek (pri ponudnikih, kjer ti nastanejo), v povprečnem letu pa smo začetni strošek amortizirali na deset let (torej je upoštevana desetina začetnega stroška).

Primer: Andrej

Andrej ima hišo in na strehi sončno elektrarno. Njegova sončna elektrarna letno ustvari 13,25 megavatne ure elektrike, njegova poraba je 6 megavatnih ur. Ker se greje na toplotno črpalko, ima pozimi večjo porabo, zato v zimskih mesecih iz omrežja vzame 1,8 megavatne ure električne energije, sicer pa na letni ravni ustvari 7,25 megavatne ure viškov.

Foto: Zavod PK

Primer: Borut

Borut je Andrejev sosed, vendar je elektrarno dimenzioniral tako, da ustvari ravno malo več elektrike, kot je v Borutovem gospodinjstvu porabijo. Pri Borutu se manj poznajo morebitni prihranki ob proizvodnji viškov, bolj se izrazijo nižji stroški. Izračun po dobaviteljih je zato precej drugačen.

Foto: Zavod PK

Primer: Cene

Cene ima prav tako podobno porabo kot Andrej in Borut, elektrarno pa je dimenzioniral nekoliko večjo kot Borut, a manjšo kot Andrej.

Foto: Zavod PK

Primer: Črtomir

Črtomir ima poleg hiše še hlev z veliko streho, ki ga je izkoristil in prekril z veliko sončno elektrarno. Zaradi dejavnosti je njegova poraba precej večja, a tudi presežki so bistveno večji.

Pri velikih viških je treba biti pozoren pri možnostih, ki omogočajo zgolj prenos, da jih je dejansko mogoče izkoristiti samo v primeru, da ima uporabnik na drugem merilnem mestu tudi ustrezno visoko porabo. Za preprostost izračuna smo privzeli, da je tako. Ali to velja za konkreten primer, je treba preveriti. Sicer se lahko viški, čeprav so priznani, tudi izgubijo.

Foto: Zavod PK

Primer: Davor

Davor ima podobno elektrarno kot Cene in Borut, vendar je kasneje kupil električni avto in se mu je poraba bistveno povečala. Njegova elektrarna zdaj ustvarja manj energije, kot je iz omrežja prevzame Davor, zato je na koncu leta v minusu. V tem primeru ni viškov, ki bi jih lahko upoštevali, pomembno vlogo pri izbiri dobavitelja pa igra cena elektrike, ki v prejšnjih primerih ni bila pomembna.

Foto: Zavod PK