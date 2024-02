So naložbe v plemenite kovine danes najvarnejši način varčevanja?

Finančni strokovnjaki se strinjajo, da pot do uspeha temelji na pozornem spremljanju in analiziranju dogajanja ter pravočasni in pravilni uporabi pridobljenih informacij. V naložbenem svetu je pomembna razpršenost naložb, zato se mnogi posamezniki odločajo tudi za nakup plemenitih kovin. Preverili smo, zakaj so naložbe v zlato in srebro ključ do ohranjanja ekonomske svobode in stabilnosti v negotovih časih.

V Sloveniji smo priča izjemnemu ekonomskemu trendu. Vrednosti depozitov nebančnega sektorja so kljub nizkim obrestnim meram visoke. Njihova vrednost je zdaj dvakrat večja od letne vrednosti proizvodnje srebra v vseh rudnikih po svetu. Plemenite kovine, zlasti zlato in srebro, zato postajajo glavne točke za varen pristan vašega premoženja.

Spregledana vrednost zlata in srebra

Tržna kapitalizacija podjetja za proizvodnjo čipov, NVIDIA, trenutno znaša kar dva tisoč milijard dolarjev. V primerjavi s celotno letno proizvodnjo zlata po svetu v letu 2023, ki je znašala 238 milijard dolarjev, je vrednost proizvodnje zlata samo 11,9 odstotka vrednosti NVIDIA.

Proizvodnja srebra po vsem svetu v letu 2023 je znašala 19,3 milijarde dolarjev, kar predstavlja le 0,1 odstotka vrednosti podjetja NVIDIA. Ta primerjava razkriva resnično podcenjenost fizičnega zlata in srebra.

Centralne banke povečujejo zlate rezerve

Centralne banke ohranjajo visok tempo povečevanja zlatih rezerv, pri čemer je letna višina neto nakupov znašala 1.037 ton in se skoraj izenačila z rekordom iz leta 2022. S temi nakupi centralne banke jasno sporočajo pomen zlata prebivalstvu, še posebej ob obilici denarja brez ustreznega kritja. Pri trenutni ceni je zlato zelo primerno za nakupe.

Plemeniti kovini, ki ohranjata svojo vrednost

Če prisluhnemo najbolj cenjenim finančnim strokovnjakom na svetu, ti že dolgo opozarjajo na težave pri tiskanju papirnatega denarja brez kritja in izpostavljajo, da so najboljši hranilci vrednosti premoženja nedvomno plemenite kovine, kot sta zlato in srebro. Te zagotavljajo varno zaščito pred inflacijo – imajo notranjo vrednost, ne nosijo kreditnega tveganja in jih ni mogoče napihniti. To pomeni, da jih ne morete natisniti še več. Ponujajo tudi pravo "zavarovanje prevratov" pred finančnimi ali politično-vojaškimi pretresi.

Dodajanje zlata in srebra k naložbenemu portfelju zmanjšuje tveganje, povezano z drugimi oblikami naložb, kot so delnice ali obveznice. Za uravnoteženo in varno upravljanje portfelja je ključna razpršenost.

Zakaj bi investirali premoženje v zlato in srebro?

izboljšanje razmerja med varnostjo, likvidnostjo in donosnostjo

zaščita pred nevarnostjo recesije in depresije v svetovnem gospodarstvu

zmanjšanje tveganja zaradi nestabilnosti v mednarodnem finančnem sistemu

realno negativni donosi bančnih depozitov

ne želite izgubiti kupne moči zaradi denarne devalvacije in se želite izogniti inflaciji

nastajanje vedno večjih cenovnih balonov (nepremičnin, delnic, obveznic, posojil, izvedenih finančnih instrumentov)

smo na zgodovinsko nizkih ravneh cen plemenitih kovin

spremenite svoje premoženje v realne vrednosti in se izognite grožnji morebitne ukinitve gotovine

Kako vstopiti na trg plemenitih kovin?

Podjetij, ki vam pomagajo pri nakupu plemenitih kovin, je veliko, a žal vsa ne omogočajo nakupa srebra, ki pa ga lahko kupite prek podjetja Elementum. Nakup je zelo fleksibilen, sami namreč določite višino zneska, pri čemer je najnižji znesek vplačila 50 evrov. Vplačate lahko kadarkoli, vplačila so mogoča enkratno ali večkratno, tudi prek trajnika.

Lahko se odločite za nakup zlatih in srebrnih palic, naložbenih srebrnikov in zlatnikov ali strateški nakup srebra in zlata. Za nakup in varnost plemenitih kovin prek podjetja Elementum vam ni treba skrbeti. V osrednjih švicarskih Alpah je v St. Gotthard Massivu sodoben visoko varovan objekt, kjer shranjujejo dragocene kovine svojih strank. Elementum International AG je samostojna delniška družba, registrirana po švicarskih zakonih in ni kapitalsko povezana družba z družbo Elementum iz Slovenije. Njena edina storitvena dejavnost je hramba plemenitih kovin v brezcarinskih varovanih skladiščih za vse stranke iz različnih držav EU in Švice.

Tveganja so stalnica, pomembno se je nanje pripraviti

Ko govorimo o upravljanju tveganj, mislimo na zaščito premoženja pred morebitnimi izgubami. Ob tem se je treba zavedati, da tveganja vedno obstajajo, pomembno je, kako se nanje pripravimo. Varčevanje v fizičnih plemenitih kovinah predstavlja učinkovito zaščito pred izgubami in nihanjem cen na drugih kapitalskih trgih, kot so nepremičnine in borze vrednostnih papirjev.

Pri upravljanju tveganj sledimo korakom:

Tveganje moramo prepoznati. Pravočasno moramo zgraditi zaščito proti tveganjem. Izbrati moramo pravo strategijo za spopadanje s tveganji. Določiti moramo, kako visoka mora biti ta zaščita.