Se nakup nepremičnine izplača?

Vsi vedo, da se nepremičnine izplačajo. Kupiš, daš v najem, zaslužiš. Pa je res tako?

Veliko ljudi nakup nepremičnine opravi z gotovino. To pomeni veliko denarja, zato je odločitev za nakup nepremičnine treba pretehtati z vseh plati. Izkoristite priložnost, ki se vam lahko v prihodnje zelo izplača. Privarčuje vam lahko veliko denarja, časa in živcev.

Naročite novo poročilo NEP 2025. Brezplačno ga boste prejeli ob vpisu svojega e-naslova Brezplačno ga boste prejeli ob vpisu svojega e-naslova tukaj.

Koliko let bi morali čakati, da bi si z najemnino povrnili vložek?

bi morali čakati, da bi si z najemnino povrnili vložek? Koliko davka na najemnine bi morali plačati v tem času?

na najemnine bi morali plačati v tem času? Se izplača kupiti stanovanje za otroka? Kakšne so lahko druge možnosti?

za otroka? Kakšne so lahko druge možnosti? Kako se spreminja vrednost vedno starejšega stanovanja z leti?

Ali ljudje pri ceni stanovanja upoštevajo inflacijo ?

? Na kako visoke stroške se morate pripraviti zaradi prenove?

se morate pripraviti zaradi prenove? Ne pozabite še na letno zavarovanje in na to, da morate najti odlične najemnike.

in na to, da morate najti odlične najemnike. Koliko se nakup stanovanja za oddajanje sploh izplača?

Foto: Shutterstock

Izračuni vas bodo verjetno precej presenetili. Pripravite si beležko in svinčnik. Informacije, ki jih boste dobili, vam lahko pokažejo:

kakšno je realno stanje ob nakupu nepremičnine za oddajanje,

stanje ob nakupu nepremičnine za oddajanje, kako lahko dosežete nakup stanovanja in s pravimi potezami pridobite dodatno stanovanje ,

, kakšne so lahko druge varne možnosti.

Preden sprejmete eno najpomembnejših odločitev v svojem življenju, pridobite podatke iz novega poročila NEP 2025. Kliknite tukaj, da dobite brezplačne informacije.

Foto: Shutterstock

Prednosti in druge plati nepremičnin

Nepremičnine pogosto veljajo za zlati standard investicij – nekaj oprijemljivega, varnega, večnega. A kot je nekoč dejal Warren Buffett: "Tveganje izhaja iz neznanja o tem, kaj počnete." In res, v nepremičninah preži več pasti, kot bi si marsikdo mislil.

Nelikvidnost naložbe – ali lahko počakate?

Z nepremičnino ne morete ravnati kot z delnico. Če potrebujete denar, ga ne boste dvignili z enim klikom. Prodaja stanovanja traja mesece, v slabih časih pa lahko ostane na trgu tudi leto ali več. In če denar potrebujete res hitro? Edina možnost je, da spustite ceno, s tem pa lahko v trenutku izgubite zajeten del.

Razpršenost ali vse na eno karto?

Ena najstarejših investicijskih modrosti je: "Ne stavi vse na enega konja." Nepremičnine so velik finančni zalogaj in večina vlagateljev si lahko privošči le eno ali dve, s čimer tvegajo veliko geografsko in tržno izpostavljenost. Če lokalni trg pade ali mesto izgubi priljubljenost, to pomeni več kot le padec vrednosti – pomeni izgubo investicije.

Visoki stroški, skrita bremena

Biti lastnik nepremičnine pomeni več kot zgolj pobiranje najemnine. To pomeni reševanje pritožb najemnikov, kritje popravil in prenov ter plačevanje vrste davkov in prispevkov. Če mislite, da bo vse teklo gladko, pomislite na stroške vzdrževanja, nepremičninskega zavarovanja, rezervnega sklada, nepremičninskega davka in, če ste v igri oddajanja, tudi davka na dobiček od oddaje.

Politična in ekonomska tveganja – igra brez pravil?

Nepremičninski trg je močno odvisen od širših gospodarskih razmer. Inflacija, višje obrestne mere in regulacija trga lahko drastično vplivajo na donosnost vaše naložbe. Država lahko kadarkoli spremeni pravila igre – dvigne davke, omeji oddajanje ali uvede nove predpise, ki lahko vašo naložbo naredijo manj privlačno.

Zaključek – premislite dvakrat!

Čeprav so nepremičnine lahko dobra naložba, niso brez tveganj. Pomembno je, da se zavedate vseh pasti ter premislite, ali se res želite podati na to dolgo in pogosto nepredvidljivo pot.

Preden sprejmete eno najpomembnejših odločitev v svojem življenju, pridobite podatke iz novega poročila NEP 2025. Kakšno je realno stanje ob nakupu nepremičnine za oddajanje?

stanje ob nakupu nepremičnine za oddajanje? Kako lahko dosežete nakup stanovanja in s pravimi potezami pridobite dodatno stanovanje ?

? Kakšne so lahko druge varne možnosti? Kliknite tukaj , da dobite brezplačne informacije.

*Vsebina članka ni predmet finančnega ali nepremičninskega svetovanja. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov, plemenitih kovin, nepremičnin je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali izobraževalnih namenov. Martin Korošec ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmete odločitve o investiranju, o tem predhodno posvetujete s svetovalcem z ustrezno licenco. Vsebina ni predmet svetovanja glede nepremičnin. Avtor članka ni nepremičninski posrednik.