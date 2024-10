Prevzemna ponudba za Lon ni bila uspešna

Prevzemno ponudbo za delnice Hranilnice Lon, ki so jo podali Otmar Zorn ter družbi Zorn Plus in GIC Gradnje, je sprejelo 39 imetnikov delnic, ki so imeli v lasti 12,75 odstotka Lona. Ker bančni regulator do konca trajanja ponudbe prevzemnikom ni podal dovoljenja za povečanje deleža, prevzemna ponudba ni bila uspešna.