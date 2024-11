Petrol postal skoraj stoodstotni lastnik Geoplina

Petrol in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding (SDH), sta po izpolnitvi odložnih pogojev v četrtek zaključila drugi korak menjalne pogodbe deležev v družbah Geoplin in Plinhold. Petrol je tako lastniški delež v Geoplinu povečal na 99,35 odstotka, v družbi Plinhold pa ima odslej 12,72-odstotni delež.

Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola, sta Petrol in SDH menjalno pogodbo podpisala 14. julija 2016. V prvem koraku je Petrol postal večinski lastnik Geoplina, država pa večinski lastnik družbe Plinovodi in kasneje ustanovljeni družbi Plinhold. Država je medtem v Geoplinu obdržala 25,01-odstotni poslovni delež.

V četrtek je bil izveden drugi korak menjalne pogodbe, po kateri je Petrol postal skoraj stoodstotni lastnik slovenskega veletrgovca s plinom – v Geoplinu ima zdaj 99,35-odstotni poslovni delež in 99,55 odstotka glasovalnih pravic –, njegov poslovni delež v družbi Plinhold pa se je zmanjšal na 12,72 odstotka.

Plinhold je nastal z oddelitvijo družbe Plinovodi od Geoplina in ima v stoodstotni lasti Plinovode – operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in lastnika celotnega slovenskega prenosnega omrežja zemeljskega plina. Geoplin je medtem največji trgovec s plinom v državi.