NLB uvedla novost

Od danes je strankam NLB v Sloveniji na voljo Apple Pay. Gre za mobilni plačilni sistem, ki omogoča preprosto plačevanje z napravami Apple v trgovinah, aplikacijah in na spletu, so sporočili iz NLB.

Za izvedbo brezstičnega plačila stranke zgolj približajo svoj iPhone ali Apple Watch plačilnemu terminalu. Vsak nakup z Apple Pay je, kot pravijo v NLB, varen, saj je overjen s prepoznavo obraza, prstnega odtisa ali geslom naprave, pa tudi z enkratno dinamično varnostno kodo.

"Varnost in zasebnost sta osrednja elementa storitve Apple Pay"

"Plačevanje z Apple Pay je mogoče na številnih mestih, med drugim tudi v številnih trgovinah z živili, lekarnah, taksijih, restavracijah, kavarnah in maloprodajnih trgovinah. Za hitrejše in enostavnejše nakupe prek aplikacij ali brskalnika Safari, lahko stranke uporabljajo Apple Pay tudi na napravah iPhone, iPad in Mac, saj jim v tem primeru ni treba ustvarjati računov ali večkrat vnašati podatkov o dostavi in plačilu. Apple Pay tako precej olajša plačevanje dostave hrane in živil, spletno nakupovanje ter plačevanje prevoza in parkiranja. Storitev Apple Pay se lahko uporablja tudi za plačevanje v aplikacijah na Apple Watch," so izpostavili.

Dodali so: "Varnost in zasebnost sta osrednja elementa storitve Apple Pay. Ko stranke z Apple Pay uporabljajo kreditno ali debetno kartico, se številka kartice ne shrani v napravi ali na strežnikih družbe Apple. Namesto tega sistem napravi dodeli unikatno številko (Device Account Number), ki je šifrirana in varno shranjena v varnem elementu (Secure Element), naprednem certificiranem čipu, zasnovanem za varno shranjevanje podatkov o plačilu na vaši napravi."