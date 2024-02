Skupina NLB lani povečala čisti dobiček na 550 milijonov evrov

Skupni čisti prihodki iz poslovanja skupine NLB so v letu 2023 znašali nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov in bili s tem za 37 odstotkov višji kot leto prej. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami se je povečal za 75 odstotkov na 591,4 milijona evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB.

Neto obrestni prihodki so znašali 833,3 milijona evrov oz. 65 odstotkov več kot leta 2022. Ključno so k tej rasti prispevali posojila strankam ter stanje pri bankah in centralnih bankah. Čisti neobrestni prihodki so se zmanjšali za 11 odstotkov na 260 milijonov evrov.

V celotnem letu 2023 je skupina sprostila neto oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 11,8 milijona evrov. Kreditni portfelj je primerno razpršen, njegova kakovost pa ostaja stabilna in robustna, so zapisali v banki.

Kreditna aktivnost v letu 2023 je bila zmerna, vendar stabilna. Skupina je v primerjavi z letom 2022 zabeležila rast bruto kreditov strankam za pet odstotkov oz. 666,2 milijona evrov. K rasti so v največji meri prispevali krediti prebivalstvu, kjer še vedno prevladujejo stanovanjska posojila.

Brodnjak: Zavedamo se še večje odgovornosti

"Dobri poslovni rezultati v letu 2023 pozivajo k občutkom zadovoljstva, hkrati pa k zavedanju še večje odgovornosti močno povezane ekipe, ki trdo dela," je v sporočilu za javnost zapisal Blaž Brodnjak. Omogočajo znatno povišanje izplačila dividend, s čimer pa banka ohranja stabilno sposobnost za organsko rast oziroma rast prek nadaljnjih prevzemov, je dodal.

Kot je še pojasnil, skupina NLB gradi trdne temelje, ki omogočajo nadaljnjo rast njene vrednosti na vseh obstoječih trgih, morebiti pa tudi na nekaterih novih v domači regiji. "Podrobnosti o novi srednjeročni poslovni strategiji bomo razkrili na dnevu vlagateljev 9. maja v Ljubljani," je dodal.

Zadovoljen je tudi predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe. "Nadzorni svet je še posebej zadovoljen s tem, da skupina ustrezno razume svojo vlogo v gospodarstvih in družbi znotraj regije ter da deluje proaktivno pri spoprijemanju z izzivi in prihodnostjo," je povedal.

Na dan 31. decembra 2023 količnik skupnega kapitala (TCR) skupine znaša 20,3 odstotka, količnik CET1 pa 16,4 odstotka in se je na letni ravni povečal za 1,3 odstotne točke. Višja skupna kapitalska ustreznost izhaja iz večjega obsega kapitala, kar je kompenziralo povečanje tveganju prilagojene aktive, so pojasnili v banki.

NLB je septembra lani uspešno zaključila pravno in operativno združitev z N Banko, pred prevzemom marca 2022 slovensko Sberbank. Pomemben mejnik za skupino predstavlja tudi podpis kupoprodajne pogodbe za nakup družbe Summit Leasing Slovenija novembra, od katerega si v NLB po pridobitvi soglasij pristojnih organov obetajo pospešitev aktivnosti v strateško pomembnem segmentu storitev finančnega in poslovnega najema.

V banki so ob predstavitvi poslovnih rezultatov izpostavili tudi družbeno odgovornost, ki je še posebej prišla do izraza ob avgustovskih poplavah. Za odpravo posledic poplav je donirala skupno 9,5 milijona evrov, oblikovala je tudi solidarnostni sklad za več deset svojih zaposlenih, ki jih je ujma prizadela. Skupaj z davkom na bilančno vsoto bank, ki bo v skladu z decembra lani sprejetim zakonom o obnovi veljal naslednjih pet let, bo NLB za obnovo po naravnih nesrečah prispevala več kot 170 milijonov evrov.